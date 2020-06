Rely Dakar 2021 bude v Saudskej Arábii a s novou trasou, na preteky sa chystajú aj Svitko a Jakeš

V pláne bol aj Egypt - Jordánsko

Úplne nová trasa pretekov

Jakeš aj Svitko sa chytajú na preteky

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Motoristické púštne dobrodružstvo Rely Dakar už pozná základné údaje v roku 2021. Po druhý raz sa uskutoční na území Saudskej Arábie, začne sa 3. januára v prístavnom mesta Džidda, kde o 12 dní neskôr aj vyvrcholí.Pretekári v jednotlivých kategóriach od motocyklov, osobné autá, štvorkolky až po kamióny absolvujú 11 etáp plus úvodný prológ. Ten určí poradie pre úvodný rýchlostný špeciál. Voľný deň budú mať účastníci pretekov 9. januára v Ha'ile.Dakar sa presunul z Južnej Ameriky na Stredný východ iba tento rok, čiže populárne preteky sa v tejto časti sveta uskutočnia iba po druhý raz. Pôvodne organizátori z agentúry ASO zvažovali ako druhé dejisko pretekov aj jedného z dvojice Egypt - Jordánsko. Vzhľadom na predpokladané cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu však bude bezpečnejšie, keď preteky bude hostiť iba jedna krajina. Stane sa tak tretí rok po sebe."Nemáme trasu, ktorú sme chceli mať, lebo sme rátali s pretekmi vo dvoch či až troch krajinách. Situácia s ochorením COVID-19 nám prekazila expanzné plány. Verím však, že v ďalších rokoch pridáme do rozpisu aj ďalšie krajiny," uviedol riaditeľ Dakaru David Castera, cituje ho špecializovaný web motorsport.com.Šéf pretekov zdôraznil, že takmer celá trasa v porovnaní s rokom 2020 bude úplne nová. Po prvý raz sa bude prechádzať regiónmi Al-Jawf na severe, Qassim v centrálnej časti a Asser a Al-Baha na juhozápade Arabského polostrova. Naopak v predstavách organizátorov chýbajú časti s názvom Empty Quarter, kde pretekári dosahovali vysoké rýchlosti."Saudská Arábia je rozľahlá krajina a možností, ako vytýčiť trasu, je veľmi veľa. Takmer žiadna cesta nebude totožná s tou z edície 2020. Opakovať sa bude maximálne 50-80 km z pôvodnej trasy," doplnil Castera.Zatiaľ poslednú edíciu Dakaru absolvovali na svojich motorkách aj dvaja slovenskí reprezentanti. Štefan Svitko obsadil konečnú jedenástu priečku a Ivan Jakeš preteky nedokončil. Odstúpil už po 4. etape pre problémy s prevodovkou.Obaja dlhoroční účastníci sa na prestížne preteky chystajú aj v roku 2021. Pre skúsenejšieho Jakeša by to mala byť už trinásta účasť.