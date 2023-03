Rely+On Virkon od spoločnosti LANXESS je účinný pri dezinfekcii vzduchu v interiéroch

Rely+On Virkon preukázal vysokú účinnosť proti baktériám, kvasinkám a vírusom pri dezinfekcii vzduchu rozprašovaním



Dezinfekcia je kľúčom k prevencii prenosu infekcií



Účinnosť prípravku Rely+On Virkon je preukázaná už pri nízkych koncentráciách





Rely+On Virkon ničí baktérie choroboplodné zárodky už pri koncentrácii 1 g/m3

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v oblasti dezinfekcie

10.3.2023 (SITA.sk) -Keďže prípady COVID-19, chrípky a iných pôvodcov infekčných ochorení dýchacích ciest prenášaných vzduchom naďalej vyvolávajú na celom svete značné obavy, vládne zdravotnícke inštitúcie poskytujú rady a usmernenia, ako lepšie predchádzať ich prenosu. Správna hygiena a dezinfekcia majú naďalej prvoradý význam.Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok Rely+On Virkon od spoločnosti LANXESS, jedného z lídrov v oblasti špeciálnej chémie, je vhodný aj ako dezinfekčný prostriedok pre dezinfekciu vzduchu v interiéroch, ak sa aplikuje pomocou vhodného zariadenia vytvárajúceho jemnú hmlu. Kombinácia dezinfekčného roztoku a takéhoto zariadenia umožňuje dezinfekciu a dekontamináciu tvrdých povrchov v zdravotníckych, skladových, dopravných a iných zariadeniach."Dodržiavanie hygieny by malo byť súčasťou našej každodennej rutiny, avšak výber dezinfekčného prostriedku, ktorý preukázateľne ničí kľúčové patogény, je veľmi dôležitý,"Pri teste v rešpektovanom laboratóriu jednej z francúzskych univerzít Rely+On Virkon usmrtil všetky testované kmene už pri koncentrácii 1 g/m3 a čase kontaktu 60 minút. To zodpovedá testovacím podmienkam stanoveným metódou EN a dokazuje výkonnosť a vhodnosť výrobku na praktické použitie ako dezinfekčného prostriedku na dezinfekciu vzduchu.Rely+On Virkon sa riedi vo vode obsahujúcej 10 % monopropylénglykolu, čo je kombinácia, ktorá umožňuje vyšší výkon postreku pri rozprašovaní."Použitie Rely+On Virkon ako prostriedku na dezinfekciu vzduchu môže pomôcť dezinfikovať neprístupné miesta a znížiť riziko kontaminácie povrchov, stien, kľučiek dverí, stolov a stoličiek najmä tam, kde sa aplikácia roztokov postrekom alebo zotieraním považuje za nepraktickú,"Viac informácií nájdete na www.relyondisinfection.com Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív a produktov na ochranu spotrebiteľov. LANXESS je zaradený do popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.