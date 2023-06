Reminiscencie. Nový detektívny príbeh Dominika Dána

Tentoraz si zaspomíname na časy z polovice minulého storočia, keď sa na našich hraniciach páchali kruté vraždy. A to priamo rukami pohraničnej stráže...

Reminiscencie je trošku iná téma, ako sme u Dána zvyknutí, no o nič menej napínavá a skvele napísaná. A rozhodne osožné čítanie pre mladých, aby zistili, ako to tu kedysi vyzeralo...

Je rok 2008 a naši detektívi majú na stole najstarší prípad s akým sa kedy stretli. Základné pravidlo z ich praxe hovorí, že čím skôr sa k prípadu dostanú, tým je väčšia šanca na dolapenie páchateľa. Ale tentoraz ide o prípad, ktorý sa stal pred päťdesiatimi šiestimi rokmi. Majú preskúmať streľbu na utekajúcich emigrantov na štátnej hranici s Rakúskom.

Vražda piatich emigrantov, z toho dve boli deti. Udialo sa to na ostnatých drôtoch v blízkosti Petržalky z roku 1952. Vtedy to nebolo nič nezvyčajné, prípad akoby zapadol, prešiel pomedzi ľudí – aj preto, že sa o tom písať nesmelo. No neskôr, po rokoch neslobody sa písať a aj klásť otázky mohli. Detektív Krauz sa rozhodne vyskúšať, kam až by ho nové otázky v starom prípade priviedli...

Zrazu sa pred vyšetrovateľmi odkrýva prípad plný špionážnych hier s detektívnym podtónom, na pozadí utrpenia, krvi, nenávisti a fanatizmu.

V kriminalistike platí zásada, že čím skôr sa detektívi dostanú k mŕtvole, tým väčšie majú šance na dolapenie vraha. Inak povedané, čím je prípad čerstvejší, tým je viac stôp na porovnávanie, tým je viac očitých svedkov...a tým je lepšia východzia pozícia na vyšetrovanie.

Plne sa to potvrdí pri novom prípade, o ktorom sa píše v knihe Reminiscencie .

Okrem knihy Reminiscencie, v klasickom vydaní s legendárnou policajnou páskou na obálke, je k dispozícii aj limitovaná edícia vo väčšom formáte s obálkou, ktorú ilustroval Jozef Gertli Danglár. Vydavateľstvo Publixing nahralo aj audioknihu Reminiscencie, ktorú načítal Martin Mňahončák.

sa zaoberal vyšetrovaním zločinov viac ako tridsaťpäť rokov. Osobné kontakty s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou „lepšou spoločnosťou“ mu umožnili pochopiť nepísané zákony podsvetia. Všetky jeho predchádzajúce knihy vyšli vo Vydavateľstve SLOVART a okamžite sa stali bestsellermi. Podľa románu Červený kapitán bol nakrútený úspešný akčný film. Knihy vychádzajú aj v českom a poľskom preklade.