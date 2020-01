Remišová aj Blanár sa zhodujú, že by kandidáti na generálneho prokurátora mohli byť verejne vypočúvaní

Využili v kampani deti

Novela rokovacieho poriadku

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pri voľbe generálneho prokurátora by mohlo byť verejné vypočúvanie. Zhodli sa na tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer - SD) Juraj Blanár spolu s poslankyňou NR SR Veronikou Remišovou, ktorá je zároveň prvou podpredsedníčkou strany Za ľudí. Reagovali tak na otázku k voľbe generálneho prokurátora.„Bolo by dobré, ak by bol generálny prokurátor priblížený verejnosti,“ uviedol Blanár. Remišovej strana navyše preferuje, aby sa rozšíril okruh navrhovateľov na post generálneho prokurátora o ďalších odborníkov.Predstavitelia strán hodnotili činnosť a politickú kultúru na Slovensku v tomto volebnom období a krátko debatovali aj o bývalom generálnom prokurátorovi a voľbe sudcov.Pri otázke ako hodnotia politickú kultúru v NR SR, Blanár povedal, že by politici mali byť strážcami kultúry debaty a vedeli sa pri nej ustriehnuť. Remišová v relácii uviedla, že politická situácia v parlamente nie je dobrá.Dodala však, že to nie je len o parlamente, ale aj o volebnej kampani a poukázala na virálne video Smeru - SD, v ktorom využili deti na stvárnenie predstaviteľov opozície. V časti videa napríklad jedno dieťa bije ostatné krížom. Podľa nej to do kampane nepatrí.Moderátorka Marta Jančkárová sa v relácii opýtala, ako vnímajú novelu rokovacieho poriadku z dielne Slovenskej národnej strany, ktorá oklieštila čas na vystúpenie poslancov v pléne.Poslankyňa ho vníma ako obmedzenie a vysvetľuje, že poslanci a predkladatelia nemajú dostatočný čas na predstavenie svojich argumentov. Blanár však odporoval a tvrdil, že čas je dostatočný.V debate ďalej uviedol, že je pripravený na diskusiu, aby zákony predložené poslancami či skrátené legislatívne konanie prešlo „nejakým" legislatívnym procesom. Remišová zareagovala, že v rokovacom poriadku sú špecificky zakázané prílepky k zákonom a skrátené legislatívne konanie je povolené len v istých prípadoch.