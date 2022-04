Remišová chce pritvrdiť v boji proti dezinformáciám, predstavila vlastnú novelu zákona

Šírenie škodlivého obsahu

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - V boji proti šíreniu dezinformácií a nenávistného obsahu na internete má štátu pomáhať nový zákon. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie totiž pracuje na návrhu nového zákona o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu, ktorý sa má zamerať na boj proti dezinformáciám a hoaxom, ak sa šíria prostredníctvom informačných technológií.Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu zákona, ktorú ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.Zákon sa podľa rezortu bude vzťahovať na taký obsah, ktorého verejné šírenie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestných činov.Ide napríklad o trestný čin podvodu, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej alebo teroristickej skupiny, vlastizrady, sabotáže, vyzvedačstva, násilia proti skupine obyvateľov, či financovania terorizmu alebo viacerých extrémistických trestných činov.„Z hľadiska spôsobu šírenia, respektíve dostupnosti nedovoleného obsahu by malo ísť o šírenie prostredníctvom elektronickej služby, slúžiacej alebo umožňujúcej zdieľanie nedovoleného obsahu s inými používateľmi, alebo s vopred neurčenou skupinou osôb, a to bez ohľadu na spôsob jej poskytovania (dostupnosť cez webové sídlo, aplikáciu, iné technické alebo programové prostriedky)," uvádza ministerstvo.Pokiaľ ide o poskytovateľov elektronických služieb, opatrením proti nedovolenému obsahu má byť povinnosť znemožniť jeho ďalšie šírenie.„Tento typ aktivity bude vzťahom medzi poskytovateľom elektronickej služby a užívateľmi a bude nevyhnutným prvým krokom na to, aby sa dalo následne domáhať zásahu zo strany štátu," informoval rezort.Jednotlivé typy opatrení zo strany štátu budú podľa ministerstva z hľadiska intenzity previazané na kritickosť zásahu nedovoleného obsahu do zákonom chránených záujmov.„Z tohto pohľadu akýkoľvek invazívny zásah štátu bude prípustný len v najzávažnejších prípadoch, ak ochranu dotknutého záujmu nie je možné vyriešiť inak," uvádza ministerstvo.Ministerstvo doplnilo, že chráneným záujmom by mali byť napríklad ochrana práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb, ochrana ústavného zriadenia a vnútorného poriadku vrátane ochrany pred destabilizáciou spoločnosti prehĺbením polarizácie a radikalizácie verejnej diskusie.Základné opatrenia, ako zásahy zo strany štátu, budú podľa ministerstva rozdelené do troch skupín. Prvou je štátny dohľad a peňažné sankcie (pokuty) za porušenie povinností.Druhou je uloženie povinnosti odstrániť nedovolený obsah a treťou invazívne odstránenie obsahu zo strany štátu vrátane blokovania.