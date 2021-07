Remišová: Fico musí vysvetľovať podozrenia zo zneužívania moci

Slobodník na "koberčeku"

Systém „našich ľudí” prekvital

6.7.2021 (Webnoviny.sk) - Z výpovedí spolupracujúcich obvinených vyplýva, že policajný prezident za vlády Roberta Fica Tibor Gašpar spoločne s väzobne stíhaným oligarchom Norbertom Bödörom mali brániť vyšetrovaniu a zadržaniu Bašternákových ľudí.Bývalý policajný funkcionár vypovedal, ako ho tesne pred pripraveným policajným zásahom opakovane zavolali na „koberček" ku Gašparovi a Bödörovi, ktorí mu mali nariaďovať zastavenie celej akcie proti „našim ľuďom”. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ).„Podozrenia, na ktoré sme v opozícii opakovane upozorňovali, dávajú vo svetle týchto informácií zmysel. Aj v čase Ficovej vlády už bolo mnohým jasné, že povestná veta ´skutok sa nestal´ je sprievodným javom niektorých policajných (ne)vyšetrovaní, hlavne tých, ktoré sa týkali vysokopostavených ľudí alebo politicky citlivých káuz," doplnila.Kým politici vlády Smeru-SD podľa jej slov ich upozornenia bagatelizovali, útočili, alebo ticho sedeli vo svojich funkciách, systém „našich ľudí” prekvital a mal garantovanú beztrestnosť na najvyšších miestach.Remišová tvrdí, že dnes sa znovu potvrdzujú podozrenia z toho, že políciu riadila organizovaná skupina ľudí blízkych Smeru-SD. „Poukazovali sme na skupiny, ktoré bohatli na eurofondoch a štátnych zákazkách. Informácie z vyšetrovania naznačujú, že Robert Fico má čo vysvetľovať občanom, ale aj orgánom činným v trestnom konaní," podotkla.Dodala, že ak naozaj bola ovplyvňovaná polícia za účelom chrániť Fica a jeho straníkov, alebo za účelom likvidácie jeho politických oponentov, nie je to už len o vyvodzovaní politickej zodpovednosti, ale aj o trestnoprávnej rovine.„Polícia a prokuratúra sú pod veľkým tlakom rôznych konšpirácií a dezinformácií od politikov, ktorých dobieha minulosť. Preto je mimoriadne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky naďalej nezávislo a dôsledne vyšetrovali všetky vážne podozrenia," uzavrela vicepremiérka.Agentúra SITA oslovila stranu Smer-SD so žiadosťou o reakciu Roberta Fica.