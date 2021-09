Remišová hovorí o agresívnom útoku korupčnej chobotnice na právny štát, chce pomôcť rodinám stíhaných vyšetrovateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová plánuje pomoc rodinám väzobne stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) . Ako uviedla Remišová na sociálnej sieti, s partnermi chce riešiť konkrétnu pomoc vyšetrovateľom, ktorých rodiny sa ocitli bez príjmu, ako aj konkrétne opatrenia na ochranu zákona a poriadku.„Pozastavili im platy, dali ich do väzby. Agresívny a vulgárny útok korupčnej chobotnice na právny štát. To, čo sa deje, nie je vojna v bezpečnostných zložkách. Je to zápas. Zápas o právny štát, zápas o charakter Slovenska. Dnes sú vyšetrovatelia najťažších korupčných káuz vo väzbe, za asistencie a dozoru generálnej prokuratúry. Majú pozastavené platy. Ich rodiny sú v neistote,“ napísala Remišová.Ak by sa podľa vicepremiérky mafia a systém inštitucionalizovanej korupčnej chobotnice chcel vyhrážať a zastrašovať čestných ľudí, policajtov a vyšetrovateľov, nerobili by to inak. „Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic otvorene hovorí o tom, že vyšetrovatelia korupcie dostávajú rany z vlastných radov. Za to, že si trúfli vyšetrovať tých, ktorí boli roky nedotknuteľní,“ povedala Remišová.Tento týždeň Úrad inšpekčnej služby zadržal svojho dočasného šéfa Petra Sch. a štyroch vyšetrovateľov NAKA. Okresný súd Bratislava III vzal do väzby všetkých zadržaných. Obvinení sú zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti.