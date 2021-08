Remišová ide po Kumanovej, členovia Za ľudí hovoria o pokračujúcich čistkách

Leščáková nie je vhodnou kandidátkou

Remišovú podozrievajú z ďalšieho vylučovania

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová požiadala ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽaNO), aby odvolala štátnu tajomníčku ministerstva kultúry Zuzanu Kumanovú (Za ľudí).Členovia frakcie strany Za ľudí považujú túto požiadavku za pokračovanie politických čistiek v ich strane. Ako uviedli v spoločnom vyhlásení členovia frakcie, štátna tajomníčka Kumanová neurobila žiadnu chybu, má len iný názor na vnútrostranícku diskusiu.Pod vyhlásenie sa podpísali ministerka spravodlivosti Mária Kolíková , podpredseda strany a poslanec NR SR Vladimír Ledecký, podpredseda strany a poslanec NR SR Michal Lucia k, poslanci Tomáš Lehotský Vladimíra Marinková a člen predsedníctva strany Za ľudí František Majerský. „Zuzana Kumanová je najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe a jedinou Rómkou, ktorá sa zúčastňuje na rokovaniach vlády, keď zastupuje ministerku kultúry. Ako štátna tajomníčka ministerstva kultúry sa venovala podpore menšinovej kultúry, regionálnej kultúry aj kultúrnej diplomacii v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí,“ vysvetlili vo vyhlásení s tým, že novou štátnou tajomníčkou ministerstva kultúry by sa mala podľa ich informácií stať Viera Leščáková (Za ľudí), ktorá s kultúrou nemá vôbec žiadne skúsenosti a v strane sa nikdy kultúre nevenovala.„V minulosti pôsobila ako poslankyňa/náhradníčka v parlamente, vo výbore pre školstvo. Ak príde k tejto nominácii, bude popierať princíp odbornosti a podpory menšín, na ktorých bola strana Za ľudí založená,“ doplnili.Ďalej niektorí členovia strany Za ľudí pripomenuli, že za „vyjadrenie názoru“ a za to, že podporovali zvolanie mimoriadneho snemu strany Za ľudí boli odvolaní už predseda krajskej organizácie v Prešove Vladimír Ledecký, predseda krajskej organizácie v Košiciach Marek Antal , riaditeľ kancelárie strany Za ľudí Tomáš Lehotský, generálny manažér strany Za ľudí Roman Krpelan „Mimoriadny snem podporovala aj Zuzana Kumanová. Predpokladáme, že ďalšie odvolávania, vylučovania zo strany má predsedníčka strany Veronika Remišová v pláne,“ pokračovali. Na záver uviedli, že ich mrzí, že sa poslanecký klub strany postupne rozpadá.„Predsedníčka strany Veronika Remišová sa dlhodobo tvári, že sa nič nedeje a že jej odchody ľudí neprekážajú. Naopak, ďalej odstraňuje z funkcií ľudí, ktorí nemajú rovnaký názor ako ona. Strana sa pod jej vedením v prieskumoch preferencií prepadla hlboko pod zvoliteľnú hranicu do parlamentu a zjavne je pre ňu dôležitejšie jej funkcia a osobné ambície ako strana,“ dodali.