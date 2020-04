Remišová intenzívne rokuje s ministrami o použití voľných zdrojov EÚ na boj s pandémiou

Snaha zjednodušiť pravidlá

Niektoré projekty sa budú musieť zastaviť

Konečná suma bude známa až po analýzach

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) intenzívne rokuje s jednotlivými ministrami o možnostiach použitia časti nezazmluvnených eurofondov na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu.Ako agentúru SITA vo štvrtok informoval úrad podpredsedníčky vlády, aktuálny objem nezazmluvnených finančných prostriedkov z fondov Európskej únie (EÚ) v súčasnom programovom období 2014 - 2020 dosahuje 4,1 mld. eur, čo je 29,6 % z celkovej alokácie európskych zdrojov (bez Programu rozvoja vidieka)."Snahou je nasmerovať tieto voľné zdroje na tri oblasti - podporu zdravotníctva, zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Rokujeme aj so zástupcami Európskej komisie s cieľom čo najviac zjednodušiť nastavené pravidlá," uviedol úrad vicepremiérky.Všetky výdavky v rámci aktuálneho programového obdobia sú na základe pravidla n+3 oprávnené na využitie do 31. decembra 2023."Konečný termín na využitie voľných eurofondov nie je definovaný. Základnou podmienkou je, aby priamo súviseli s riešením pandémie COVID-19," poznamenal Remišovej úrad.Použitie už zakontrahovaných, ale ešte nevyčerpaných finančných prostriedkov EÚ na zmiernenie dopadov koronavírusu je podľa úradu v zásade možné. Je to však podmienené pozastavením, resp. zrušením existujúcich projektov, ktoré je potrebné veľmi citlivo zanalyzovať a riešiť osobitne."V prípade, že na jednotlivých rezortoch identifikujeme také projekty, ktoré znesú odklad, resp. ich pozastavenie nespôsobí zásadné škody, zvážime ich použitie na financovanie nových opatrení na boj s COVID-19. Prípadne ich presunieme na financovanie z nového programového obdobia, ktoré sa začína od budúceho roka," dodal pre agentúru SITA úrad podpredsedníčky vlády.Slovensko by mohlo z nezazmluvnených, resp. nevyčerpaných peňazí Európskej únie použiť na opatrenia proti koronavírusu predbežne necelých 2,5 mld. eur. Ako pre agentúru SITA predtým potvrdil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, konečná suma vzíde až z analýz, ktoré práve pokračujú na národnej úrovni."Keďže do tejto sumy spadajú nielen voľné peniaze, ale aj peniaze, ktoré sú vo výzvach, kľúčové bude vyhodnotenie zodpovedných ministerstiev (riadiacich orgánov operačných programov), ktoré peniaze by sa dali presunúť na opatrenia na boj s koronavírusom," uviedol Miko.Slovensko má podľa šéfa Zastúpenia EK na Slovensku okamžite k dispozícii vo svojom rozpočte 527 mil. eur, čo je predfinancovanie za rok 2019. Ďalšiu hotovosť v objeme 383 mil. eur dostane štát v rámci predfinancovania za rok 2020 v priebehu marca a apríla."Vďaka investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus sa mobilizujú nevyužité prostriedky z eurofondov. Podľa výpočtov komisie by všetky členské štáty mohli takto zmobilizovať až 37 mld. eur na zvládnutie pandémie," priblížil Miko.