Remišová: Nové eurofondy majú vytvoriť prosperujúce, zelenšie a zdravšie Slovensko

Investície pre zásadný posun

Detailnejší návrh bude neskôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Eurofondy z nového programovacieho obdobia v sume 12,9 mld. eur navrhuje vicepremiérka Veronika Remišová investovať do strategických cieľov, na inovatívne, ekologické, sociálne súdržné, vzdelané Slovensko, s vysokou kvalitou života v regiónoch.„Ako vláda sme nastúpili v mimoriadne ťažkom období bezprecedentnej zdravotnej a ekonomickej krízy, ktorej čelí celý svet. No zároveň máme pred sebou jedinečnú výzvu, ktorá sa už tak skoro nezopakuje. V mojom rezorte pripravujeme strategický investičný plán Slovenska, kde plánujeme investovať takmer 13 mld. eur. Urobím všetko preto, aby sme tieto peniaze použili zmysluplne, transparentne a efektívne,“ uviedla ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu.Predstavený strategický plán stojí na piatich pilieroch, a to Inovatívne Slovensko, Ekologické Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko a Kvalitný život v regiónoch.V každom sú už navrhnuté rámcové kroky. Okrem iného ide o digitalizáciu, podporu vedy a výskumu, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, podporu inovácií, či zlepšenie prístupu na trh práce.„Na roky 2021-2027 dostane Slovensko podľa aktuálnych odhadov 12,9 miliardy eur. Je preto maximálne dôležité, aby investície, na ktoré ich použijeme, boli výsledkom vzájomnej diskusie a priniesli nám všetkým zásadný posun v udržateľnom rozvoji a znižovaní rozdielov voči najrozvinutejším krajinám sveta,“ pokračovala vicepremiérka.Špeciálnu pozornosť venuje vláda podľa Remišovej aj takzvanému Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.V tomto prípade však Európska únia nedefinovala parametre a podmienky čerpania, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výber a nastavenie projektov.„Napriek tomu môj rezort už úzko spolupracuje s ministerstvom financií, ktoré pripravuje Plán obnovy. Oba tieto balíky financií a projektov, musia byť zmysluplne prepojené, aby ruka v ruke rozvíjali kľúčové oblasti hospodárstva a spoločnosti. Detailnejší návrh verejnosti predstavíme, keď budeme poznať podmienky stanovené na úrovni únie,“ dodala s tým, že jednou z možností je využiť niektoré navrhnuté projekty z Partnerskej dohody SR a financovať ich cez mechanizmus obnovy.