Remišová odchádza do Kiskovej strany Za ľudí, podľa Matoviča je to také verejné tajomstvo

Z poslaneckého klubu OľaNO odišli počas uplynulého pracovného týždňa piati poslanci, okrem iných aj Veronika Remišová.

Igor Matovič v relácii O 5 minút 12 RTVS priznal, že odchod Remišovej ho mrzí. „

“ povedal Matovič.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) -Minimálne Veronika Remišová odchádza do strany Andreja Kisku. Je to také verejné tajomstvo. V našom projekte sú však odchody normálne, pretože sme slobodné hnutie a slobodní ľudia. Fakt je ten, že o odchode poslancov som sa dozvedel z médií,Podľa jeho slov poslanci odchádzajú iba preto, že nebudú na čele kandidátky. „My vždy poslancov zaradíme na koniec kandidátky a pokiaľ pracovali pre ľudí, prekrúžkujú sa do parlamentu znovu. Myslím si, že tí štyria zvyšní, okrem Veroniky Remišovej, nemali šancu a aj preto odišli,“ uzavrel.