Remišová odkazuje nezaočkovaným ľuďom, že lockdown ich neochráni

Odkaz neočkovaným

Motivácia k očkovaniu

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nemôžeme dnes ľuďom klamať a tváriť sa, že lockdown je riešenie, ktoré zabráni utrpeniu v nemocniciach alebo obetiam. Lockdown obete a utrpenie iba odsúva o niekoľko mesiacov. Jeho jediným cieľom je uľahčiť momentálnu situáciu preťaženým nemocniciam. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.Nezaočkovaným ľuďom odkazuje, že lockdown ich neochráni. „Koronu tu určite budeme mať aj na budúci rok. Lockdown nie je riešením, je len dočasným a krátkodobým, navyše mimoriadne nákladným, opatrením, ktoré situáciu odsúva o pár mesiacov neskôr. Keďže nechceme riešiť stále sa opakujúce vlny pandémie, potrebujeme systematické riešenie, a tým je očkovanie," zdôraznila Remišová.Vicepremiérka poukázala tiež na to, že Slovensko momentálne čelí aj pandémii dezinformácií. „Dvaja bývalí premiéri podkopávajú očkovanie aj všetky opatrenia, a tým posielajú ľudí, ktorí im dôverujú, do nemocnice, prípadne do márnice. Slovensko ešte nikdy nemalo takých sabotérov v opozícii, ako je Peter Pellegrini a Robert Fico," uviedla.Akékoľvek navrhované opatrenia musia byť podľa ministerky motiváciou k očkovaniu a musia zjednodušovať život tým, ktorí sú chránení očkovaním.„Prísne obmedzenia bez zvýhodnenia ľudí chránených očkovaním môžu mať efekt, ako keď si človek strelí do nohy. Výrazne by mohli znížiť motiváciu ľudí očkovať sa, čo by situáciu na Slovensku iba zhoršilo. Skúsenosti zo zahraničia potvrdili, že najväčší motivačný efekt k zaočkovaniu sa pre nerozhodnutých občanov je práve nastavenie opatrení v prospech ľudí chránených očkovaním a dobrá dostupnosť očkovania," ozrejmila Remišová.V strane Za ľudí sa budú preto podľa jej slov v súčasnosti a v budúcnosti zastávať očkovaných tak, aby bol pre nich život jednoduchší.