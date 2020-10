Remišová odštartovala najväčšiu národnú diskusiu o čerpaní eurofondov, hovorí o historickej príležitosti

Remišová už hovorila s europoslancami

Nechcú rozhodovať za zatvorenými dverami

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku odštartovala najväčšia národná konzultácia o čerpaní eurofondov pre roky 2021 - 2027. Ako vo štvrtok informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová , eurofondy sú historickou príležitosťou, ako posunúť Slovensko dopredu v mnohých oblastiach a aktuálne máme šancu povedať, ako a kam chceme zdroje z Európskej únie investovať.Zároveň upozornila, že ide o eurofondy, ktoré bude Slovensko čerpať nielen v tomto volebnom období, preto by sa na ich využití mala dohodnúť celá spoločnosť a akékoľvek "politikárčenie" by nemalo mať priestor.Ministerka už absolvovala rozhovory so slovenskými europoslancami, pričom podľa jej slov v rámci diskusie dominovali najmä zelené témy a problematika infraštruktúry. S europoslancami hovorila o nutnosti riešiť environmentálne záťaže."Aby sme našli politickú vôľu a prostriedky, aby sme ich na Slovensku začali systematicky odstraňovať," uviedla Remišová.Pri infraštruktúre sa nevenovali iba cestnej infraštruktúre, ale aj takým oblastiam ako je kanalizácia, prístup k pitnej vode či pripojenie na internet. Cieľom rezortu je podľa ministerky viesť na tému využitia eurofondov širokú celospoločenskú diskusiu a nie o nich rozhodovať za zatvorenými dverami.Konzultácie o čerpaní eurofondov by mali byť ukončené do konca tohto roka, následne bude nutné schváliť potrebnú európsku legislatívu. Remišová pritom v blízkej budúcnosti plánuje predstaviť zásadné zjednodušenie administratívy spojenej s eurofondmi.