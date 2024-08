Remišová opäť ostro skritizovala Ficovu vládu, ohrozuje vraj až 600 miliónov eur z plánu obnovy

Reforma krajinného plánovania

Opatrenia na zlepšenie implementácie

28.8.2024 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v stredu ostro kritizovala súčasnú vládu Roberta Fica za katastrofálne riadenie eurofondov a Plánu obnovy, ktoré priamo ohrozuje takmer 600 miliónov eur pre Slovensko z piatej platby Plánu obnovy a odolnosti.Remišová upozornila na alarmujúce nedodržiavanie kľúčových míľnikov a úloh Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) , ktoré sú nevyhnutné pre úspešné čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy.Z dostupnej správy k pokroku implementácie Plánu obnovy vyplýva, že z celkovej sumy 597,8 milióna eur, ktorá je predmetom 5. žiadosti o platbu, sú tri míľniky považované za rizikové a šesť míľnikov je už v omeškaní. Jedným z najväčších problémov je reforma krajinného plánovania, ktorá mala byť splnená do štvrtého kvartálu 2023, no stále je nedoriešená.Ďalším kritickým bodom je neúspešná implementácia digitálneho zabezpečenia železničných tratí, čo predstavuje vážne riziko pre ďalšie investície do dopravnej infraštruktúry. Vláda SR navyše zaostáva aj v oblasti podpory domácností ohrozených energetickou chudobou.Z 22 485 prijatých žiadostí bolo k 15. augustu schválených bolo len 1 183 žiadostí, čo predstavuje závažné riziko nesplnenia cieľa. Remišová vyzýva vládu, aby okamžite prijala opatrenia na zlepšenie implementácie Plánu obnovy a odolnosti, zintenzívnila monitorovanie pokroku a zaistila, že všetky míľniky budú splnené včas.„Nesmieme dopustiť, aby kvôli zlyhaniam tejto vlády trpeli občania Slovenska, zhoršovanie podnikateľského prostredie, stavu justície a životného prostredia. Tých 600 miliónov eur musí byť využitých na zlepšenie našej krajiny, nie na pokrývanie nedostatkov spôsobených nekompetentnosťou vlády,“ uzavrela Remišová.