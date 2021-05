Remišová označila komunikáciu Matoviča za nešťastnú, spory koalícii vôbec nepomáhajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2021 - Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že novela zákona o štátnom rozpočte by mala byť schválená a spory posledných dní na túto tému nie sú najšťastnejšie.Ako po rokovaní vlády ďalej uviedla, väčšina tých položiek, ktoré sú v novele, sú v poriadku, no vidí priestor na škrtanie niektorých menších položiek a všetko je vec dohody. No novela ako taká by podľa Remišovej mala byť schválená.„Určite nebudeme žiadať škrtnúť pomoc ľuďom, lebo druhá vlna je silnejšia ako tá prvá,“ povedala Remišová. Je potrebné hovoriť o profesionalizácii celého prístupu. Ak sú výhrady k číslam, na to sú podľa nej rokovania. „Tu si treba výhrady vyjasniť, normálnym, kultivovaným spôsobom,“ pokračovala Remišová.Komunikáciu v rámci utorkovej tlačovej konferencie ministra financií Igora Matoviča nepovažuje za šťastnú. „Myslím si, že spory koalícii vôbec nepomáhajú a majú sa riešiť na koaličných radách,“ skonštatovala Remišová. Už podľa jej slov prekonali jednu vládnu krízu a tá pre Slovensko, ale aj pre politické strany, bola zničujúca. Pri tejto by mali všetci robiť všetko preto, aby sa jej vyhli. „Ak bude schválená novela rozpočtu, budem to považovať za vyriešenie tohto problému,“ uzavrela Remišová.