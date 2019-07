Remišová: Podávame podnet na NKÚ pre tender týkajúci sa rodných čísiel

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. júla (TASR) - Vznikajúca strana Za ľudí podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby preveril tender na nový systém identifikátorov fyzických osôb, ktorý má nahradiť rodné čísla. Ministerstvo vnútra, ktoré novú legislatívu pripravuje, neposkytlo žiaden odhad nákladov na tieto zmeny, vyhlásila v pondelok predstaviteľka vznikajúcej strany Veronika Remišová. Vyzvala tiež premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zabezpečil, že vláda nebude pokračovať v rušení rodných čísel a zavádzaní nových identifikátorov. Remišová nesúhlasí s tým, aby sa veľká zákazka riešila tesne pred parlamentnými voľbami.povedala Remišová na pondelkovej tlačovej konferencii.Rezort vnútra podľa Remišovej podpísal zmluvu s dodávateľom systému identifikátorov už v roku 2014, pričom vtedy neexistovala potrebná legislatíva.povedala Remišová. Kritizuje tiež, že kľúčové veci nechalo ministerstvo na dodávateľa.doplnila.uviedla Remišová, ktorá tiež kritizuje, že o zmenách sa diskutuje práve v letných mesiacoch, keď je pozornosť médií, ale aj odbornej verejnosti, oslabená. Dodala, že podľa neoficiálnych odborných odhadov by malo zavedenie nových identifikátorov stáť stovky miliónov eur.Podľa exprezidenta a lídra strany Andreja Kisku by o takýchto veľkých zmenách mala rozhodovať už nová vláda, ktorá vzíde z budúcoročných parlamentných volieb.Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby pripravuje rezort vnútra. Chce tak zabezpečiť bezpečnú identifikáciu osôb. Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj by podľa navrhovanej legislatívy mali postupne nahradiť identifikátory fyzických osôb. Rezort chce vytvoriť bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby, jedinečný pre každú fyzickú osobu. Zároveň má fungovať sektorový identifikátor, pod ktorým budú inštitúcie evidovať fyzické osoby. Rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030.