Remišová podpíše v Bruseli kľúčový dokument, ktorý Slovensku zabezpečí miliardy eur na rozvoj

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude môcť na základe Partnerskej dohody v programovom období 2021 až 2027 využiť zo zdrojov Európskej únie takmer 13 miliárd eur.Tento dokument pre nové eurofondové obdobie podpíše v pondelok popoludní v Bruseli podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).Svoj podpis pod dokument majú symbolicky pridať aj členka Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira a eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit . Podľa ministerstva investícií podpis dokumentu je plánovaný o 16:00 v budove Európskej komisie.„Po mesiacoch náročných vyjednávaní, pri ktorých som tvrdo obhajovala slovenské národné záujmy, sa rokovania s Európskou komisiou o nových eurofondoch dostali do záverečnej fázy. V Bruseli za Slovensko podpíšem strategický investičný plán pre eurofondy na nasledujúce roky," uviedla na sociálnej sieti Remišová s tým, že prioritou je úspešné, prosperujúce a fungujúce Slovensko pre ľudí.Partnerská dohoda na obdobie 2021 až 2027 je strategickým plánom pre nové eurofondy na tieto roky a zároveň vytvára základ pre úspešné posúdenie a schválenie Programu Slovensko.Samotný podpis je podľa ministerstva investícií vyvrcholením snahy všetkých kľúčových partnerov, ktorí sa zapojili do prípravy - teda ministerstiev, samospráv, akademickej pôdy, Slovenskej akadémie vied, zástupcov zamestnávateľov a odborov, mimovládnych organizácií a odbornej verejnosti.V rámci prípravy Partnerskej dohody sa uskutočnilo šesť kôl Národnej konzultácie, do ktorých sa zapojilo vyše 1 100 účastníkov a konalo sa viac ako 300 expertných stretnutí.