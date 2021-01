Remišová predloží novelu, má byť treťou vlnou zjednodušenia eurofondov

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu (13. 1.) predloží na rokovanie vlády novelu zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF). Tá má predstavovať tretiu vlnu zjednodušovania.

Remišová priblížila, že na vládu predloží aj iniciatívny materiál, kde sa bilancuje čerpanie eurofondov a vyhodnocujú sa úlohy ostatných rezortov. "Za deväť mesiacov, najnovšie čísla k 31. decembru 2020 sú, že sa nám podarilo zvýšiť čerpanie na 44,7 %, o takmer 2 miliardy eur," skonštatovala. Pre "zameškané" roky podľa jej slov ešte zostáva do roku 2023 vyčerpať 8,48 miliardy eur. Poukázala tiež na to, že v tomto roku dostane SR nové prostriedky objeme 780 miliónov eur do tohto programového obdobia z nástroja REACT-EU.





Zároveň zdôraznila, že za posledné roky od roku 2007 do 2020 Slovensko prišlo o 548 miliónov eur, lebo ich nevedelo vyčerpať. Aj v súčasnosti podľa nej hrozilo, že na konci roka môžu prepadnúť stovky miliónov eur. Vyčíslila, že v čase, keď sa menila vláda, bolo vyčerpaných 7,6 % zo sumy 855 miliónov eur, ktorá sa mala vyčerpať v roku 2020. Rezort tak podľa jej slov zaviedol krízové riadenie, aby financie neprepadli.Poznamenala, že najhoršie problémy boli v regionálnom programe či v cezhraničných programoch. Identifikovali tak podľa nej kritické miesta, komunikovali tiež s Európskou komisiou (EK) a rezort urobil dve vlny zjednodušovania. Výsledkom podľa Remišovej je, že Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond boli vyčerpané do posledného eura. Zostáva Fond rybného hospodárstva, kde je rezort v rokovaní s EK o nevyčerpanú sumu 2 milióny eur.Treťou vlnou zjednodušovania má byť práve novela zákona o EŠIF, ktorú ministerka predloží na rokovanie vlády. Cieľom je zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie celého procesu. "Snažíme sa postupne identifikovať všetky nadbytočné veci, úzke miesta v procesoch a tie odstraňujeme," ozrejmila. Návrhom zákona sa tiež má tiež znížiť riziko vzniku konfliktu záujmov.Po novom by tak podľa novely zákona malo byť povinné zverejňovať v rámci zoznamu schválených a neschválených projektov aj fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľali na príprave projektu. Tiež má byť povinné zverejňovanie auditov, ktoré robí Ministerstvo financií (MF) SR a na základe nich sa uplatňujú korekcie. "Toto je opatrenie, ktorým chceme zabrániť, aby sme mali prepadnuté peniaze," podotkla. Zaviesť by sa mala v súvislosti s pandémiou aj možnosť flexibilnej zmeny výziev na základe potrieb krajiny. Zjednodušiť sa má poskytovanie príspevkov z európskeho rozvojového fondu. Žiadatelia by zároveň mali dostať možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu ministerstva. Návrh zákona rovnako podľa neho zahŕňa súbor technických zlepšení, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.