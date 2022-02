Remišová: Predstava, že Slovensko a Ukrajina sú hrozbou pre bezpečnosť Ruska, je absurdná

Obchodný aj politický partner

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Predstava, že Slovensko a Ukrajina sú hrozbou pre bezpečnosť Ruska, je úplne absurdná. Počas návštevy ukrajinského hlavného mesta Kyjev to skonštatovala ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).Zdôraznila však, že krajiny majú právo brániť svoju suverenitu a slobodu. „Obyvatelia Ukrajiny a Slovenska majú veľa spoločného. Sú to veľmi pracovití ľudia, ktorých celoživotným poslaním je postarať sa o svoju rodinu, aj o svoju vlasť," povedala Remišová.Ukrajina je podľa podpredsedníčky vlády pre SR dôležitý obchodný aj politický partner, a to nielen preto, že je naším susedom.„Viaže nás dlhodobá úzka spolupráca v oblasti energetiky, priemyslu, vzdelávania či kultúry. Spoločne tiež riešime viaceré problémy a výzvy, ako je napríklad ochrana hraníc a ilegálna migrácia," uviedla Remišová.Preto je podľa nej strategickým záujmom Slovenska, aby Ukrajina bola slobodná, demokratická a bezpečná, a aby bola garantovaná jej územná celistvosť.Vicepremiérka na Ukrajine diskutovala aj o problematike kybernetickej bezpečnosti. „Ukrajina dlhodobo čelí informačnej vojne, ktorá sa v posledných týždňoch ešte zintenzívnila. Jej súčasťou sú vážne kybernetické útoky, ktorých cieľom sa prednedávnom napríklad stali desiatky vládnych stránok alebo energetický sektor," povedal Remišová.Ukrajina podľa nej vyjadrila záujem o posilnenie spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, keďže SR má v tejto oblasti skúsenosti.„Pred niekoľkými mesiacmi sme rozbehli napríklad spoločné školenia s Centrom NATO pre boj proti kyberhrozbám v Estónsku a Slovensko len ako 23. krajina sveta získalo prístup do globálnej databázy únikov prihlasovacích údajov užívateľských účtov. Kybernetická bezpečnosť je najdôležitejším predpokladom pre budovanie fungujúcich digitálnych služieb štátu," dodala Remišová.