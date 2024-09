Remišová reaguje na Kubinove zistenia, o nelegálnej reorganizácii NAKA chce informovať von der Leyenovú

Zastavenie eurofondov

Zodpovednosť nesie Fico

Rozpor so zákonom

17.9.2024 (SITA.sk) - Opozičná poslankyňa Veronika Remišová klub Slovensko ) sa obráti na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú , ktorej poskytne informácie o dianí v Policajnom zbore a údajných nezákonných postupoch pri reorganizácii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Reagovala tak na informáciu zverejnenú advokátom Petrom Kubinom , podľa ktorého nebolo preraďovania príslušníkov NAKA na iné policajné útvary prekonzultované s odbormi. Podľa Remišovej môžu byť dôsledkom nezákonného postupu oprávnené právne kroky policajtov, ktorým bude treba nahradiť vzniknuté škody, ale aj ďalšie kroky k zastaveniu európskych peňazí pre Slovensko.„Slovenská republika stojí dnes krôčik od obrovských hospodárskych škôd, keďže inštitúcie Európskej únie vážne zvažujú pozastavenie stoviek miliónov z eurofondov a z Plánu obnovy a odolnosti. Jedným z dôvodov je zrušenie špeciálnej prokuratúry a rozbitie NAKA tak, že vyšetrovanie rozkrádania eurofondov je omnoho ťažšie, ak nie nemožné. Čo robí v takejto situácii vedenie polície a ministerstva vnútra? Tak, ako niekoľkokrát v minulosti, okato porušujú zákon, len aby sa zbavili najlepších policajtov a znefunkčnili akékoľvek zložitejšie vyšetrovanie,“ vyhlásila v stanovisku Remišová.Opozičná poslankyňa tiež pripomenula, že NAKA bola kľúčovou pri odhaľovaní korupcie a obrovských eurofondových lúpeží z čias predchádzajúcich vlád Smeru „Nie občania, nie opozícia, nie novinári a ani EÚ nebudú zodpovedné za obrovské škody, ktoré Slovensku pozastavením peňazí hrozia. Zodpovednosť nesie Robert Fico , jeho neschopní ministri a úradníci, ktorí porušujú zákony, organizujú pomstu vyšetrovateľom a prokurátorom, a rozkladajú právny štát spôsobom, aký sme tu od čias totalitného režimu nevideli. Za tieto kroky a spôsobené škody by mali niesť plnú zodpovednosť,“ dodala Remišová.Personálne rozkazy vedenia polície týkajúce sa reorganizácie zboru vrátane transformácie NAKA boli vydané v rozpore so zákonom, keďže neboli vopred prerokované s policajnými odbormi. Upozornil na to na sociálnej sieti advokát Peter Kubina.Poukázal pritom na list, ktorý od vedenia odborov obdržal jeho klient Štefan Mašin zo skupiny policajtov okolo Jána Čurillu . Z listu vyplýva, že návrhy personálnych rozkazov boli odborom doručené 6. septembra, pričom účinné boli už od 1. septembra. Prezídium Policajného zboru v tejto súvislosti trvá na tom, že postup bol v súlade so zákonom.