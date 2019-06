Remišová sa rozhodla, spolu s ďalšími poslancami opustí Matovičovo OĽaNO

BRATISLAVA 18. júna - Poslanci NR SR z poslaneckého klubu OĽaNO Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová v parlamentných voľbách 2020 nebudú kandidovať za hnutie OĽaNO. Agentúru SITA o tom informovala Remišová s tým, že to bolo pre nich veľmi ťažké rozhodnutie.



"Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla. Poslanci dokončia júnovú schôdzu s kolegami v poslaneckom klube, keďže majú spoločné poslanecké návrhy, Veronika Remišová sa v utorok vzdáva funkcie predsedníčky poslaneckého klubu.

Poctivá politika pre ľudí

Pripomenula, že v roku 2016 prijali pozvanie na kandidátku hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s víziou robiť poctivú politiku s ľuďmi a pre ľudí."Vážime si mandát, ktorý sme na toto volebné obdobie dostali a snažíme sa ho vykonávať poctivo, vytrvalo a s rešpektom k ľuďom, ktorí nám dali dôveru. Okrem odhaľovania káuz a podvodov, pri ktorých sa nám podarilo zachrániť stámilióny verejných peňazí, ako napríklad pri eurofondovom škandále v školstve, sme s kolegami predložili viac ako 100 návrhov zákonov, pozmeňujúcich návrhov a interpelácií, ktorých cieľom bolo zlepšiť život ľudí na Slovensku," uviedla v stanovisku Remišová.Medzi dôvodmi nekandidovať za hnutie Matoviča spomenula, že poctivá politika sa nedá robiť bez spolurozhodovania ľudí v regiónoch. "Na cestách po Slovensku sme sa dlhodobo stretávali s ľuďmi a sympatizantami, ktorí sa cítili zabudnutí a oklamaní a hovorili, že politikom sú dobrí len pred voľbami, keď treba zaplniť kandidátky a hodiť do urny hlas. OĽaNO existuje od roku 2011 a doteraz nedokázalo zapojiť ľudí v regiónoch do svojej činnosti a regióny sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na spolurozhodovaní v hnutí," uviedla a dodala, že ľudia v regiónoch najlepšie vedia, aké sú problémy a čo ich trápi a majú právo ovplyvňovať činnosť hnutia, za ktoré bojujú.

Matovič priniesol inovácie

Na zmenu krajiny podľa skupiny poslancov nestačí pár poslancov v parlamente, ale spoločenstvo ľudí, ktorí túžia a aktívne prispievajú k zmene. "Igor Matovič priniesol do politiky mnohé inovácie, napríklad kandidatúru poslancov z posledného miesta kandidátky, čo oceňujeme a podporujeme. OĽaNO takto umožnilo vstup do politiky novým ľuďom. Ale neumožnilo stať sa týmto novým ľuďom riadnymi členmi hnutia, keďže členmi hnutia nemohli byť ani samotní poslanci hnutia. Aj preto sa mnoho cenných ľudí, ktorí za hnutie kandidovali v rôznych voľbách, z OĽaNO vytratilo," vyplýva zo stanoviska poslancov, ktorí sú presvedčení, že len v jasne nastavenom a otvorenom politickom systéme sa strana môže rozvíjať a profesionálny politik systémovo pracovať.Poslanci na čele s Remišovou ostávajú verní vízii, s ktorou vstupovali do politiky. "Mnohí zo súčasných politických lídrov (Béla Bugár, Robert Fico, predstavitelia PS/Spolu a aj Igor Matovič) zakladali svoju stranu tak, že sa nechali zvoliť do parlamentu za inú politickú stranu a následne založili svoju vlastnú stranu. My sa snažíme dokončiť celé volebné obdobie a spoluprácu s OĽaNO končíme až na začiatku kampane pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Nemáme ambíciu založiť vlastnú stranu, chceme ostať verní princípom a hodnotám, s ktorými sme do politiky vstúpili. Bojovať proti korupcii a robiť konštruktívnu politiku, bez osobných urážok a osočovania, s úctou k pravde a s ľuďmi v regiónoch," vyjadrili.

Dobre fungujúci štát

Ľudia si podľa skupiny poslancov žiadajú dobre fungujúci štát a inštitúcie, na ktoré sa môžu spoľahnúť. "Slovensko potrebuje dobre fungujúci štát a riešenia, ktoré zlepšia kvalitu života. Počas volebného obdobia sme takéto riešenia prinášali, predovšetkým v prospech rodín a seniorov, v boji proti korupcii a nerozumnému míňaniu eurofondov. Pre budúcnosť Slovenska je dôležité, aby malo po blížiacich sa parlamentných voľbách vládu zloženú zo strán, ktoré dokážu navzájom spolupracovať, akceptovať sa, s kvalitným programom a riešeniami. Iba tak sa nám podarí priblížiť k spravodlivo spravovanému a úspešnému Slovensku, po ktorom ľudia túžia," uzavreli svoje dôvody poslanci.Zároveň ďakujú ľuďom, ktorí im dali dôveru a aj Matovičovi, že im pomohol objaviť službu politika a jej význam pre obyčajných ľudí. "Ďakujeme poslancom, ktorí nás na kandidátku pozvali, ako aj našim kolegom v klube a celému tímu za profesionálnu spoluprácu. Aj naďalej budeme pokračovať v našej snahe, aby právo a spravodlivosť na Slovensku platili pre každého rovnako,“ uviedli.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Igora Matoviča.