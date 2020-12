Remišová schválila prostriedky na zmiernenie dopadov koronavírusu, do regiónov pôjdu milióny eur

3.12.2020 - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) schválila ďalšiu strategickú výzvu pre krajské mestá a samosprávy zameranú na podporu ochrany verejného zdravia.

Osem miliónov eur do regiónov

Udržanie zamestnanosti či podpora podnikov

Až 8 miliónov eur pôjde do regiónov na zníženie dopadov pandémie COVID-19.„Regionálne zdravotníctvo čelí v tomto čase veľmi zložitému obdobiu a enormnému tlaku na personál i materiálne zabezpečenie starostlivosti. Práve preto sme v rámci regionálneho operačného programu IROP vyčlenili na pomoc zdravotníckemu systému 117 miliónov eur, z ktorých ďalších 8 miliónov teraz pôjde do regiónov,“ uviedla vo štvrtok vicepremiérka Remišová, ktorá ešte v apríli vo vláde presadila návrh, aby sa z eurofondov presunula viac ako miliarda eur na zmierňovanie dopadov pandémie.Prostriedky z aktuálnej 8-miliónovej výzvy budú použité na vybavenie zdravotníckych zariadení pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID–19, vytváranie mobilných odberových miest, dobudovanie epidemiologických ambulancií a zabezpečenie ochrany zdravotníkov pred nákazou. Výzva bude vyhlásená Ministerstvom zdravotníctva SR ako sprostredkovateľským orgánom pre IROP.„Sľúbili sme ľuďom, že nedovolíme, aby Slovensko prišlo čo i len o jediné euro. Z eurofondov sa nám vďaka spolupráci s ostatnými rezortmi podarilo presunúť vyše miliardy eur a tieto peniaze teraz Slovensku pomáhajú zvládať boj s koronavírusom. Vďaka tomu, že ich vieme efektívne využiť, patrí naša krajina medzi najlepšie pokiaľ ide o počet obetí pandémie i pokles zamestnanosti či dopady na hospodárstvo, “ dodala Remišová. Prostriedky presunuté z eurofondov sú určené na udržanie zamestnanosti, podporu podnikov a do zdravotníctva.