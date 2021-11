Remišová verí, že reformy prejdú aj bez Kollára. Smer neustále šíri blbú náladu, vraví šéfka Za ľudí

Strana Za ľudí kritizuje súdnu mapu

Chodí aj medzi starostov Smeru

Smer nepodporí ani jednu reformu

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vládne reformy sa podarí presadiť, hľadá sa najlepšie možné riešenie, nejde o kozmetické úpravy.V diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka strany Za ľudí Výhrady k reformám národných parkov, nemocníc a k súdnej mape má koaličné hnutie Sme rodina a jeho šéf Boris Kollár.„Tieto reformy nevetoval, verím, že prejdú, aj keby mali prejsť bez hlasov Borisa Kollára,“ vyhlásila Remišová.Odmietla, že by strana Za ľudí mala kritický postoj k zmene súdnej mapy pre to, že zo Za ľudí odišla pred časom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (dnes nom. SaS ).„Neviem, ako sa zrýchlia súdne konania, keď premenujete súd na pobočku. To nie je reforma,“ podotkla ministerka Remišová.Podľa nej sa dajú robiť dve formy politiky. Jedna forma spočíva v snahe zlepšovať systém a druhá, že sa nerobia žiadne zmeny. A takú politiku, ako uviedla, robil Smer-SD.V debate s podpredsedom strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a poslancom parlamentu Richardom Takáčom uviedla, že chodí do regiónov a aj tam, kde má Smer-SD vlastných starostov.Povedali jej, ako poznamenala, že tam noha politika ešte nestúpila. Spomenula ich problémy s vodovodmi a kanalizáciou. Ministerka tiež vyhlásila, že „Smer neustále šíri blbú náladu“.„Keby sme vystrihli, že Smer, Smer, Smer, tak vy v tej diskusii vôbec nič nepoviete,“ adresoval výčitku Remišovej Takáč.Zdôraznil, že napríklad optimalizácia nemocníc sa robí bez diskusie so zdravotníckymi zariadeniami, nezohľadňuje sa regionálna dostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti či demografický vývoj.Podľa Takáča Smer-SD nepodporí ani jednu reformu súčasnej vlády. Poukázal na reformu národných parkov, ku ktorej majú výhrady okrem Sme rodina aj ďalšie koaličné strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)