Remišová vyzýva Sulíka s Matovičom, aby si sadli za rokovací stôl. Majú sa dohodnúť na funkčnej koalícii (video)

OĽaNO

Žiadne ultimáta

Sulík názor nezmenil

OĽaNO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzýva ministra hospodárstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka a ministra financií a lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( Igora Matoviča , aby si spolu sadli za stôl a rokovali o funkčnej koalícii.Obom koaličným partnerom zároveň odkázala, aby neriešili osobné spory a nedávali si ultimáta. Líderka najmenšej koaličnej strany to uviedla na tlačovej konferencii.„Je reálnou možnosťou, že Rusko zastaví dodávky plynu do Európskej únie. V tejto situácii je jedným z kľúčových ministerstiev rezort hospodárstva . Práve preto by sa ministri mali venovať riešeniu skutočných problémov,“ zdôraznila. Zvrhnúť vládu pre osobné spory v tomto ťažkom období je podľa nej zbabelosť.Predseda strany SaS Richard Sulík na víkendovom stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom ) potvrdil stanovisko strany SaS k vypovedaniu koaličnej zmluvy.„Množstvo vecí sme si vydiskutovali, no naďalej platí naše pôvodné stanovisko odsúhlasené Republikovou radou SaS, že po tom, ako sme 6. júla opustili koalíciu, sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu, z ktorej bude vyplývať, že Igor Matovič nebude členom budúcej vlády. Ak sa tak nestane, opustia ministri za SaS k 31. augustu vládu,“ uviedol Sulík. Prioritou SaS je podľa neho naďalej zostať vo vládnej koalícii a vo vláde.