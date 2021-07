Remišová zhodnotila sto dní Hegera na poste premiéra, hovorí o reštarte po ťažkom období

Žiadne vybavovačky pri narodení dieťaťa

Práce na súdnej mape pokračujú

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Sto dní vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) vníma vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (Za ľudí) ako reštart po ťažkom období pandémie.Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že počas prvého roka venovali energiu na boj s pandémiou, teraz sa sústreďujú na obnovu Slovenska po kríze a podporu pracovných miest. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu na čele s Hegerom 1. apríla 2021.Vicepremiérka poukázala na to, že v strane Za ľudí prvých sto dní vlády Hegera využili na prípravu zásadných zmien a reforiem. Priblížila, že jednou z nich je odstraňovanie byrokracie.„Tiež prichádzame s inovatívnym prístupom k riešeniu životných situácií – vybavovačky, napríklad pri narodení dieťaťa, spraví štát sám od seba a nebude tým zaťažovať rodičov. Za prvých sto dní Hegerovej vlády sme v parlamente aj s podporou opozície schválili už štvrtý balíček zjednodušovania eurofondov, ktorý by mal pomôcť všetkým ministerstvám využívať eurofondy flexibilnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie," doplnila vicepremiérka.Tiež podľa jej slov vyrokovali s Európskou komisiou prerozdelenie 780 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU, ktoré využívajú na podporu pracovných miest, na zdravotníctvo, obnovu škôl či zelené riešenia.V oblasti justície naďalej podľa Remišovej pokračujú s prácou na súdnej mape. Podľa nej je rovnako dôležité hovoriť o tom, ako „starý a nový Smer zneužívali zložky štátu a políciu na diskreditáciu politických oponentov a ako fungovali korupčné schémy monštruóznych rozmerov".Zdôraznila, že napĺňanie protikorupčného mandátu, ktorý táto vláda dostala, je jednou zo základných podmienok na obnovenie prosperity Slovenska a zabezpečenie kvality života pre všetkých občanov bez rozdielu. Remišová oceňuje konsenzuálny prístup premiéra a orientáciu na výsledky. Ozrejmila, že akékoľvek spory v koalícii sa majú riešiť v rámci koalície.