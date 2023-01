Remišová: Žilinka sa vysmieva do tváre všetkým občanom, ktorí chceli spravodlivosť

Právny štát nahradila anarchia

Žilinka bol nominantom hnutia Sme rodina

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Podľa poverenej ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej sa generálny prokurátor vysmieva do tváre všetkým občanom, ktorí na námestiach po vražde Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej chceli spravodlivosť.„Namiesto právneho štátu tu máme právnu anarchiu, kde sa rozdáva beztrestnosť cez paragraf 363," uviedla na sociálnej sieti.Strana Za ľudí sa ďalej prostredníctvom tlačovej správy vyjadrila, že ako jediná parlamentná strana nevolila Žilinku do funkcie generálneho prokurátora, pretože podľa nich už vtedy boli indície, že svoju prácu nebude vykonávať nestranne, objektívne a bez akýchkoľvek politických tlakov.„Naše obavy, ako aj obavy odbornej verejnosti sa potvrdili. Žilinku za prokurátora navrhlo hnutie Sme rodina a o to citlivejšie je, ak paragraf 363 použije práve na oslobodenie nezaradeného poslanca Martina Borguľu ," tvrdí Za ľudí. Podľa strany vyzerajú výhovorky o zákonnosti skôr ako „cynický výsmech" do tváre občanov.„Najmä, ak je zrejmé, že exkluzivitu zrušených obvinení vďaka 363-ke si užívajú viacerí nominanti Sme rodina a starého a nového Smeru-SD. O to dôležitejšie je, aby všetci, ktorým ide o hodnoty právneho štátu spolupracovali, pretože kombinácia Smeru-SD, fašistov a Maroša Žilinku bude pre Slovensko katastrofou," dodala koaličná strana.