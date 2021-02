Remišovej ministerstvo pomôže ľuďom ohrozených chudobou, na podporu bývania vyčlení milióny eur

Koronakríza zhoršila situáciu

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na podporu bývania pre ľudí ohrozených chudobou pôjde 5,65 milióna eur. Pomoc pre nich prináša najnovšia eurofondová výzva, ktorú podpísala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová . O nenávratný finančný príspevok z výzvy „Dostupné bývanie s prvkami housing first“ sa môžu uchádzať subjekty a organizácie, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb podľa zákona a pracujú s ľuďmi bez domova. Informoval o tom v pondelok Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) „Pred vypuknutím pandémie bol chudobou ohrozený skoro každý šiesty obyvateľ Slovenska. Koronakríza ešte viac zhoršila situáciu mnohých sociálne slabších skupín, ktoré teraz potrebujú našu výraznejšiu pomoc. Najnovšia výzva pomôže ľuďom zabezpečiť to najpodstatnejšie - strechu nad hlavou. Lebo domov je hlavným predpokladom pre to, aby si ľudia mohli nájsť prácu, aby deti mohli vyrastať so svojimi rodičmi a boli úspešné v škole," vyhlásila vicepremiérka Remišová.Na pomoc v oblasti bývania pre ľudí ohrozených chudobou je vyčlenených 3,8 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu a zvyšok zo štátneho rozpočtu. O nenávratný finančný príspevok vo výške 20 až 400-tisíc eur sa budú môcť uchádzať občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, cirkevné organizácie a záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb.Z výzvy sa podporí široké spektrum aktivít, ktoré spája snaha získať strechu nad hlavou pre tých, čo ju nemajú. Financie pôjdu aj na sociálne poradenstvo, sprevádzanie a zabývanie klientov, ako aj na vyhľadávanie vhodného bývania. Mimovládne organizácie môžu získať tiež príspevok pre týchto ľudí na nájomné (bez energií), komunitnú prácu v teréne či aktivity potrebné na sociálne začlenenie a mnohé ďalšie. Zároveň môžu byť v rámci oprávnených výdavkov podporené mzdy sociálnych pracovníkov, psychológov, asistentov bývania, supervízorov a pracovníkov pre bytové otázky. Výzvu v najbližších týždňoch vyhlási ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo na Slovensku v roku 2019 v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 877-tisíc ľudí, čo je vyše 16 % obyvateľov. Znamená to, že ich ohrozoval minimálne jeden z troch prejavov chudoby – nízky príjem, neschopnosť dovoliť si tovary a služby nevyhnutné pre normálny život alebo veľmi nízka pracovná intenzita.