Remišovej ministerstvo vyhlásilo výzvu na podporu najchudobnejších ľudí v zaostalých regiónoch, prerozdelí viac ako milión eur

Pomoc najchudobnejším

Podpora najmenej rozvinutých regiónov

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pripravilo otvorenú výzvu v sume 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych a neziskových organizácií.Cieľom je eliminovať sociálne a ekonomické dôsledky pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Výzva sa týka Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, v ktorých sa nachádzajú najmenej rozvinuté okresy.Do výzvy sa môžu zapojiť organizácie z celého Slovenska, avšak činnosť musia vykonať v danom kraji. Na tlačovej konferencii to povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič . Projekty je potrebné podávať najneskôr do 8. augusta 2022.Aktivity, na ktoré môžu mimovládky žiadať dotáciu, sú rozdelené do troch sekcií - sociálne a psychologické poradenstvo, poradenstvo na trhu práce, a tiež podpora športu a voľnočasových aktivít. Jeden projekt môže byť podporený sumou od 20-tisíc do 50-tisíc eur.Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač ocenil spoluprácu s MIRRI a podporu najmenej rozvinutých regiónov.Výzva bude komunikovaná cez komoru mimovládnych neziskových organizácií, a tiež oslovia aj konkrétne organizácie. Prvé zmluvy s úspešnými uchádzačmi by mal štát podpísať už v septembri.