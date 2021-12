Remišovej ministerstvo znižuje byrokraciu na úradoch, duplicitné dokladovanie dokumentov bude minulosťou

Občana nahradí štát

Ľahšia komunikácia aj pre podnikateľov

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia a občania už nebudú musieť od nového roka na úrady opakovane nosiť žiadne dokumenty, ktoré štát vo svojej databáze už má. Od roku 2022 nadobudne účinnosť novela zákona proti byrokracii z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).Parlament ju schválil v júli tohto roka a novela rozširuje okruh údajov z informačných systémov verejnej správy vo forme výpisov. Po novom ich občania a podnikatelia nebudú musieť predkladať úradom, pretože si ich medzi sebou vymenia navzájom. V tlačovej správe o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MIRRI SR Andrej Ďuríček.„Od januára už občania nebudú musieť dokladovať na úradoch 10 druhov rôznych výpisov a potvrdení v papierovej podobe. Predstavuje to až dva milióny kusov dokumentov. Vďaka tomu ľudia ušetria už v roku 2022 viac ako 19 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).Nový zákon ráta postupne so zrušením celkovo 21 okruhov výpisov a potvrdení, čo predstavuje viac ako štyri milióny dokumentov ročne a pre občanov to bude znamenať úsporu 42 miliónov eur.„Pri úradných konaniach zabezpečí doloženie potrebných údajov za občana a podnikateľa štát. Ide napríklad o žiadosti, cez ktoré si občania uplatňujú rôzne nároky – napríklad dotácie, daňové úľavy alebo dávky. Platiť to bude aj v prípade povinností, ktoré vyžaduje štát od občana – napríklad pri úhrade daní a poplatkov. Aj v týchto prípadoch si budú dokumenty a údaje vymieňať úrady,“ vysvetlil štátny tajomník MIRRI Ján Hargaš.Od januára prestanú úrady vyžadovať prvých 10 okruhov výpisov. Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov. Ľudia tak nebudú musieť nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte.Tieto zmeny sa pozitívne dotknú najmä žiadateľov o materskú, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnoho ďalších konaní so štátom a samosprávou.V ďalšej fáze nastane odbúravanie byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov.V tomto prípade už nebude potrebné dokladovať potvrdenie o identifikačnom čísle organizácie (IČO) podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii.V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nebude potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom nebudú musieť pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe.Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nebudú musieť predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.