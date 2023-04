Remišovej projekt na počítanie Rómov je zbytočný a predražený. Kto z toho bude mať úžitok, pýta sa Ledecký (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.4.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR , ktorého šéfkou je Veronika Remišová Za ľudí ), opäť dokazujú, že transparentnosť a efektívnosť využívania financií nepatrí k ich silným stránkam. Tentoraz to ukázala na zbytočnom a predraženom projekte, ktorý počíta Rómov.Na tlačovej besede to v utorok uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký SaS ). „Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dostane od MIRRI takmer 900-tisíc eur. Zmluva medzi ministerstvom a úradom bola podpísaná vo februári tohto roku. Suma pod jeden milión eur bola pripravená preto, aby Úrad hodnoty za peniaze do toho nemohol vstupovať," informoval Ledecký.Ďalej tvrdí, že cieľom projektu je napĺňať atlas rómskych komunít údajmi, ktoré máme a ktoré si každý vie dohľadať. Zároveň dodal, že na Slovensku je len 300 rómskych obcí, kde je potrebné robiť veľa zásahov. „Je úplne zbytočné vyhodiť milión eur akože na Rómov," myslí si Ledecký.Zároveň sa pýta, kto má alebo bude mať z tohto programu úžitok okrem firmy, ktorá ho takmer za milión eur vytvorí. Dodal, že Rómovia to určite nebudú.„Kto bude program napĺňať údajmi? Údaje z atlasu rómskych komunít sa pretransformujú, ale kto bude novými údajmi napĺňať program a koľko nás to bude stáť? A koľko štát zaplatí za realizáciu prevádzky a servis tohto nezmyselného programu? Teraz, keď to mám urobené v exceli, žiadny servis k tomu nepotrebujem," tvrdí predseda sociálneho výboru.