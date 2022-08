Remišovú to vraj viac tiahne k Matovičovi a extrémistom. Sulík vyzval Za ľudí, aby krízu neotáčali do osobnej roviny

Vláda s podporou extrémistov

Matovič vs. slušné demokratické Slovensko

5.8.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a solidarita (SaS) vylučuje akúkoľvek formu opozičnej zmluvy po prípadnom odchode z vlády. Strana zároveň vyzvala koaličných partnerov zo Za ľudí , aby celý problém neotáčali do osobnej roviny a nebáli sa povedať, kto škodí Slovensku. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák Podľa predsedu strany Richarda Sulíka je na zamyslenie, prečo poslanci zo Za ľudí chcú radšej vládnuť s lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom a extrémistami, namiesto toho, aby vládli zo SaS.„Bol to práve Igor Matovič, ktorý prelomil veto prezidentky spolu s fašistami napriek vôli SaS a Za ľudí. Ak chcú kolegovia vládnuť s takýmto politikom, majú možnosť uzatvoriť opozičnú zmluvu so stranami Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), Republika či Smer-SD," dodal.K opozičnej zmluve sa vyjadril aj podpredseda strany a člen vyjednávacieho tímu SaS Branislav Gröhling , ktorý vylučuje „možnosť akejkoľvek opozičnej zmluvy medzi SaS a zvyškom koalície. Nevidíme najmenší dôvod na takýto nečitateľný a voličom nič nehovoriaci krok."Poslanci SaS si myslia, že nejde o spor medzi Sulíkom a Matovičom, ale o nezhodu lídra OĽaNO a slušného demokratického Slovenska.