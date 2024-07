Remíza so Sarajevom je pre Spartak Trnava dobrým výsledkom, odveta by však podľa trénera mala vyzerať inak (video+foto)

Dobrý výsledok

Podpora brankára

Nespokojný tréner

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.7.2024 (SITA.sk) - Spomedzi troch slovenských zástupcov v štvrtkových futbalových dueloch v pohárovej Európe neprehrali iba hráči Spartaka Trnava . Zverenci trénera Michala Gašparíka v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy remizovali v Bosne a Hercegovine na pôde FK Sarajevo 0:0.Nerozhodný výsledok je vzhľadom na obraz hry dobrým výsledkom pre slovenské družstvo. Odvetné stretnutie v Trnave sa uskutoční už v stredu 31. augusta o 20.30 h na Štadióna Antona Malatinského. Sarajevčania mali vo štvrtok večer viacero gólových príležitostí, no hosťujúca defenzíva si s nimi poradila.„Remíza je pre nás dobrá vzhľadom na to, ako sa zápas vyvíjal. Prežili sme veci, ktoré sa nám stali. Zápas sa začal vo vysokom tempe, hralo sa hore - dolu, prvých desať minút nám akoby trvalo, než sme sa skoordinovali. V druhom polčase sme zmenili systém, nenapádali toľko, viac sme boli v kompaktnom bloku a škoda, že nám nevyšiel nejaký protiútok. Strácali sme veľa lôpt, prechody do útoku nám robili problém, súper hral lopty za nás a chodil do nábehov. Odrazené lopty zbierali tiež domáci. Mali sme aj dobré veci, od toho sa treba odpichnúť. Verím, že to doma v druhom zápase po tejto remíze zvládneme a v ešte lepšej diváckej atmosfére postúpime,“ zhodnotil zápas krajný obranca Libor Holík podľa webu trnavskyhlas.sk Okrem Holíka mali výrazný podiel na inkasovanej nule aj brankár Žiga Frelih či Filip Twardzik . „V prvom polčase sme to ustáli, hoci šancí malo Sarajevo strašne veľa, ich príležitosti pramenili po našich chybách a zachránil nás aj Žiga Frelih. Veľa sme sa nadreli, aby sme vytvorili aspoň nejakú hru smerom dopredu. Prvý polčas sme hrali ich hru," poznamenal Twardzik a pokračoval: „Vedeli sme, že nám budú zabiehať za obranu, zbytočne sme hrali cez stred. Prvý polčas mohol po výsledkovej stránke vyzerať úplne inak.“Domácich hnali vpred výborní fanúšikovia. „Od prvej minúty im veľmi pomáhali. Verím, že ich na domácom štadióne zdoláme, že diváci v Trnave nám pomôžu minimálne rovnako ako pomáhali sarajevskí fanúšikovia svojmu tímu,“ dodal Twardzik.Tréner Michal Gašparík bol s prvým polčasom veľmi nespokojný. Odveta by z jeho pohľadu mala vyzerať inak.„To čo sme videli v prvom polčase, sa často nevidí. Plán síce bol, že chceme hrať kombinačne a zapojiť aj brankára, od prvej nevydarenej malej domov od stopéra prichádzala šanca za šancou, ktoré sme súperovi vypracovali my. Prvý polčas sme ustáli s veľkou dávkou šťastia. Mali sme katastrofálnu rozohrávku vzadu a druhá vec bola, že ak chceme ísť do pressingu, nemôžeme mať problém s rýchlymi útočníkmi a nechať dosť veľký priestor za defenzívnou líniou.“Kouč Spartaka spravil počas polčasovej prestávky taktické zmeny. „Do druhého polčasu sme mužstvo posunuli nižšie a viac priestor zavreli, aby Sarajevo nepokračovalo v nábehoch za obranu. Následne síce mali domáci vysoké percento držania lopty, ale už si nevytvárali gólové príležitosti. Žiaľ, vypadli sme z hry a chalani sa sústredili iba na defenzívu, čo nebolo ideálne. Z vývoja zápasu je pre nás bod dobrý. Stretnutie v Trnave, verím, bude vyzerať úplne inak,“ dodal.