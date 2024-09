Reorganizácia po zrušení NAKA sa uskutočnila chaoticky a priniesla nižšiu efektivitu, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu

K šetreniu nedošlo

Reorganizácia sa uskutočnila chaoticky

Problémy s odovzdávaním spisov

30.9.2024 (SITA.sk) - Reorganizácia Policajnom zbore po zrušení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) priniesla nižšiu efektivitu a vyšší pomer riadiacich pracovníkov na jedného policajta. Vyplýva to z analýzy Nadácie Zastavme korupciu "Novovzniknuté útvary ako Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) , Protiteroristická centrála (PTC) a Národná protidrogová jednotka (NPJ) majú v súčasnosti 406 tabuľkových miest policajtov a 58 riadiacich pracovníkov. To je síce celkovo menej ako na zrušenej NAKA, ale pomer riadiacich pracovníkov na jedného policajta sa zvýšil," uviedla riaditeľka Zastavme korupciu Zuzana Petková Na NAKA bolo podľa nadácie ku koncu minulého roka celkom 654 miest policajtov a 67 riadiacich pracovníkov."Počet funkcionárov síce klesol zo 67 na 58, no ak sa to prepočíta na počet riadených miest, tak k šetreniu nedošlo. Na NAKA bol v priemere jeden riadiaci pracovník na takmer desať policajtov (9,76), na novovzniknutých útvaroch ÚBOK, Protiteroristickej centrále (PTC) a Národnej protidrogovej jednotke (NPJ) to vychádza tak, že na jedného šéfa pripadá len sedem policajtov," spresnila Petková. Zároveň dodala, že ďalším problémom je nedodržanie záväzkov Slovenska voči Európskej únii Na novovzniknutej Národnej protidrogovej jednotke chýbajú miesta finančných vyšetrovateľov a analytikov, ktoré boli vytvorené z Plánu obnovy "Ak Slovensko nebude plniť úlohy, ku ktorým sa zaviazalo, hrozí, že Únia nepošle ďalšiu finančnú pomoc. To môže viesť k významným stratám v štátnom rozpočte," upozornil bývalý šéf NAKA a dnes právnik Zastavme korupciu Ľubomír Daňko Podľa neho sa reorganizácia uskutočnila chaoticky a zrejme pri nej policajné vedenie porušilo zákon, keď preradenie policajtov vopred nekonzultovalo s odbormi."Policajti sa o svojom preradení na nové útvary dozvedeli na poslednú chvíľu, čo spôsobilo problémy s odovzdávaním spisov a prechodom agendy," konštatoval Daňko.Petková objasnila, že nadácia plánuje aj naďalej monitorovať situáciu v Policajnom zbore."Budeme sledovať, či sa zmeny premietnu do vyššej efektivity a či sa nezneužívajú na politické ciele," uzavrela Petková.