Reportéri bez hraníc: Belgický návrh zákona ohrozuje žurnalistiku

Brusel 20. augusta (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala v utorok belgickú vládu, aby vyňala novinárov a oznamovateľov trestnej činnosti (whistleblowerov) konajúcich vo verejnom záujme spod platnosti navrhovaného zákona, podľa ktorého by bolo možné za zverejnenie utajovaných skutočností uložiť trest odňatia slobody až na obdobie piatich rokov.Návrh, ktorý vypracoval belgický minister zahraničných vecí a obrany Didier Reynders, začiatkom mája schválila federálna vláda. V súčasnom znení zákon nepovoľuje žiadne výnimky, hoci nie všetci "vinníci" by dostali rovnaký trest. Podľa článku 22 návrhu zákona môžu byť novinárom udelené pokuty až do výšky 5000 eur, zatiaľ čo informátori budú čeliť hrozbe až päťročného väzenia.opísala situáciu vedúca kancelárie RSF pre Európsku úniu a Balkán Pauline Adesová-Mévelová. Podľa jej slov musí vláda zaistiť rovnováhu medzi slobodou tlače a ochranou utajovaných skutočností, inak by to mohlo negatívne ovplyvniť hodnotenie Belgicka v indexe svetovej slobody tlače, ktorý každý rok publikuje RSF.S týmto názorom súhlasí aj Generálne združenie belgických profesionálnych novinárov (AGJPB-AVBB), ktoré v liste Reyndersovi zo 14. augusta vyjadrilo znepokojenie nad dôsledkami navrhovaného zákona na slobodu prejavu v Belgicku. Vláda uviedla, že návrh zákona pred opätovným predložením kabinetu a parlamentu pozmenia a doplnia.Belgicko bolo podľa indexu svetovej slobody tlače v roku 2019 na deviatom mieste zo 180 krajín sveta.