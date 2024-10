Reportérku Kiripolskú predvolali na výsluch pre článok o AllatRa, ICJK protestuje proti jej šikanovaniu

Dôvodom je článok o AllatRa

Predvolanie pred zverejnením článku

Vyšetrovanie českej reportérky Cirokovej

11.10.2024 (SITA.sk) - Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) protestuje proti šikanovaniu reportérky Karolíny Kiripolskej v prípade AllatRa.Informovalo o tom ICJK s tým, že Kiripolská vo štvrtok 10. októbra vypovedala pred orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom dôvodom bol jej článok o aktivitách občianskych združení AllatRa a Tvorivá spoločnosť.„Na výsluch ju predvolal námestník žilinského krajského prokurátora Martin Kováč v prípade, kde je v pozícii podozrivej česká novinárka Kristína Ciroková," priblížilo ICJK, ktoré považuje výsluch svojej reportérky v pozícii svedka za snahu o zastrašovanie a o pokus štátnej moci odradiť novinárov od práce na témach a otázkach verejného záujmu.„Rešpektujeme zákon a skutočnosť, že každý občan je povinný podať svedeckú výpoveď. Ostro však protestujeme proti šikanóznemu postupu orgánov činných v trestnom konaní. Viaceré otázky pripravené prokuratúrou považujeme za manipulatívne a sugestívne. Okrem iných zazneli aj otázky o „antikultovom hnutí", osobných majetkových pomeroch našej reportérky či otázky na jej prácu a zapojenia do prípravy textu, ktorý vznikal v rámci medzinárodného investigatívneho projektu Firehose of Falsehood v spolupráci s novinármi zo šiestich krajín," uviedlo ICJK.Článok o pôsobení AllatRa bol zverejnený 8. októbra. Centrum v tejto súvislosti dáva do pozornosti krajskému prokurátorovi v Žiline a Generálnej prokurátúre SR , že orgány činné v trestnom konaní reportérku kontaktovali v súvislosti s predvolaním na výsluch ešte pred tým, než bol je článok zverejnený.„O postupe orgánov činných v trestnom konaní budeme prostredníctvom platformy Bezpečná.žurnalistika.sk informovať medzinárodné organizácie zaoberajúce sa ochranou slobody médií," uzavrelo ICJK.Krajská prokuratúra v Žiline vyšetruje českú reportérku Kristinu Cirokovú z portálu Seznam Správy pre jej reportáže a podcasty o sektách. Informoval o tom denník Sme s odvolaním sa na domovský portál Cirokovej. Novinárku konkrétne podozrievajú zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.Podľa Sme vec súvisí s tým, že Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov. Výsluchu Cirokovej v Prahe sa zúčastnila aj slovenská prokurátorka Lucia Pavlaninová. Denník SME tiež informoval, že samotná prokurátorka v minulosti agitovala za inú sektu Tvorivá spoločnosť.„Kolegov nabádala, aby venovali pozornosť učeniu sekty známej ako Tvorivá spoločnosť a pozývala ich na online konferenciu spoločenstva," zdôraznil denník. Podľa žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha sa Pavlaninová po mediálnom tlaku rozhodla vzdať sa funkcie vedúceho prokurátora, konkrétne vedúceho oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina. Pavlaninová členstvo v sekte odmieta. Vo svojom stanovisku uviedla, že nie je žiadnym spôsobom zapojená do činnosti organizácií AllatRa, respektíve Tvorivá spoločnosť, a ani nie je ich členom.