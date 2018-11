Republikánske vedenie zablokovalo návrh na ochranu Muellerovho tímu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 15. novembra (TASR) - Republikánske vedenie v americkom Senáte zablokovalo návrh zákona, ktorý by chránil vyšetrovanie podozrení zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.Informovala o tom agentúra DPA, ktorá tiež pripomenula, že prezident USA Donald Trump zvykne vyšetrovanie tímu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera označovať za hon na čarodejnice.Znepokojenie demokratov a časti americkej verejnosti vyvolalo aj Trumpovo minulotýždňové rozhodnutie odvolať z funkcie generálneho prokurátora Jeffa Sessionsa. Demokrati sa obávajú, že tým je ohrozené Muellerovo vyšetrovanie.Vodca republikánov v Senáte Mitch McConnell však pred novinármi ubezpečoval, že neexistuje, že by Muellerovmu tímu nemalo byť umožnené dokončiť vyšetrovanie v prípade zasahovania do volieb v USA.v tejto záležitosti.Spomínaný návrh zákona stanovoval, že osobitného vyšetrovateľa môže odvolať jedine minister spravodlivosti a len zo závažného dôvodu. Mal tiež zaviesť desaťdnovépočas ktorého mohol osobitný vyšetrovateľ ešte požiadať o právne zdôvodnenie tohto kroku. Ak by sa počas tohto obdobia preukázalo, že dôvod odvolania nebol dostatočne presvedčivý, mohol by pokračovať vo vyšetrovaní.Tento návrh zákona vypracovali dvaja republikáni a dvaja demokrati z hornej komory Kongresu. Právnemu výboru Senátu ho predložili v apríli tohto roku, odvtedy sa však nedostal na hlasovanie.Jeff Flake, umiernený republikán, ktorý tento rok Senát opúšťa, prisľúbil, že nebude hlasovať za prezidentských kandidátov, ktorý by nahradili Sessionsa, kým Muellerovo vyšetrovanie nebude nejakým spôsobom chránené. Flakeov hlas v právnom výbore je pritom rozhodujúci.Flake, ktorý má v tejto veci odlišný postoj ako väčšina republikánov, dodal, žeAgentúra AP poznamenala, že demokrati sa už dlho snažia vytvoriť bezpečnostné záruky, ktoré by umožnili, aby Muellerov tím mohol pokračovať vo vyšetrovaní.Podľa amerických médií, vrátane televízií Fox News a CNN, Trump teraz pracuje so svojimi právnikmi na písomných odpovediach, ktoré majú byť doručené Muellerovmu tímu. Vyšetrovatelia majú oprávnenie preskúmať všetky prepojenia medzi Trumpovým predvolebným štátom a osobami, ktoré mohli voľby ovplyvňovať z Ruska.