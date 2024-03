Rešpektujte štyri základné princípy verejnoprávnosti, vyzývajú zamestnanci RTVS Ficovu vládu

Štyri základné princípy

Zdravé fungovanie spoločnosti

27.3.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci verejnoprávneho média Rozhlas a televízia Slovenska RTVS ) sformovali Koordinačný výbor iniciatívy zamestnancov RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť. Súčasťou výboru sú pracovníci rozhlasu a televízie z Bratislavy, Banskej Bystrice i Košíc.Podporu im vyjadrili aj režiséri, dramaturgovia, redaktori či moderátori. Cieľom iniciatívy je poukazovať na nevyhnutnú dôležitosť nezávislého a verejnoprávneho charakteru RTVS, ale aj postaviť sa na ochranu týchto princípov.Členovia iniciatívy sa zaviazali k ochrane verejnoprávnosti a slobody prejavu a súčasne vyzvali orgány štátnej moci, aby rešpektovali štyri základné princípy a aby tie boli zachované pri akomkoľvek zásahu do zákona o RTVS. Medzi ne patrí rešpektovanie nezávislosti verejnoprávnych médií, aby mohli verejnú službu vykonávať slobodne a odborne.Tvrdia, že akýkoľvek pokus o politicky motivované zasahovanie do obsahu vysielania RTVS musí byť odmietnutý. Ako druhý základný princíp uvádzajú zachovanie plurality názorov vo vysielaní, vyvážené informovanie verejnosti sa nesmie zamieňať za šírenie lží a informácie musia pochádzať z overených zdrojov.„RTVS potrebuje stabilný a transparentný model svojho financovania, ktorý neposkytuje priestor pre politickú manipuláciu a nátlak zo strany politikov a ktorý zaručí dlhodobú udržateľnosť a rozvoj verejnoprávneho vysielania," uviedli členovia výboru tretí základný princíp. Posledným princípom je transparentná voľba generálneho riaditeľa RTVS.Len dodržiavaním týchto princípov je podľa členov koordinačného výboru „možné zabezpečiť slobodné, nezávislé a pluralitné vysielanie – verejnú službu, ktorá slúži všetkým občanom Slovenskej republiky. Ochrana a podpora nezávislosti a integrity RTVS je nevyhnutná pre zdravé fungovanie našej spoločnosti, demokracie a pre zachovanie dôvery občanov v slobodné médiá".O podpore iniciatívy rokujú zamestnanci verejnoprávneho média aj so zástupcami odborových zväzov a združení, so zástupcami profesijných organizácií tvorivých pracovníkov zo Slovenska aj s novinárskymi združeniami v zahraničí.„Chceme zdôrazniť, že naša iniciatíva je vecná a odborná a odmietame akékoľvek jej spolitizovanie. Nie sme politici, sme skupina rôznorodých profesionálov, ktorí zabezpečujú základné fungovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu," informoval člen koordinačného výboru Tomáš Bartoněk.