Reštaurácie v Poľsku mohli konečne otvoriť, náročné mesiace však mnohé podniky neustáli

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po mesiacoch prísnych pandemických opatrení mohli reštaurácie v Poľsku v piatok konečne privítať zákazníkov. Keďže v krajine evidujú neustály pokles nových prípadov ochorenia COVID-19 i súvisiacich úmrtí, gastronomickým prevádzkam povolili opäť otvoriť a využívať aj 50 percent interiérovej kapacity.Pre mnohých vlastníkov reštaurácií boli ostatné mesiace veľmi náročné. „Udržať všetko pohromade, aby sme tu mohli teraz fungovať tak ako predtým, bola určite veľká výzva,“ uviedol Lukasz Kondradczyk, majiteľ jednej z varšavských reštaurácií.Z opätovného otvorenia reštaurácií majú radosť aj zákazníci. „Bola som veľmi nešťastná, že tento lockdown trval tak dlho. Čakala som na túto chvíľu a som rada, že sme späť,“ povedala pre AP Joanna Miadzialec.Niektoré prevádzky však pandemické obmedzenia priviedli do problémov. Mnohé nemajú dostatok zamestnancov na oživenie svojej činnosti, pretože veľa pracovníkov museli počas lockdownu prepustiť alebo prekvalifikovať na iné pracovné pozície.Okrem reštaurácií môžu od piatku privítať návštevníkov aj športové zariadenia, a to maximálne do polovice ich bežnej kapacity. Pri exteriérových podujatiach sa môže naraz zhromaždiť až 250 osôb plus tí, ktorým už podali obe dávky vakcíny proti koronavírusu.V približne 38-miliónovom Poľsku denný počet infikovaných počas apríla atakoval hranicu 30-tisíc. Po zavedení prísnych opatrení v súčasnosti denne evidujú približne tisíc nových prípadov ochorenia COVID-19.