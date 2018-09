Reštrukturalizácia Opelu nie je dokončená ani po prevzatí PSA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rüsselsheim 17. septembra (TASR) - Reštrukturalizácia automobilky Opel nie je ani vyše roka po jej prevzatí francúzskym koncernom PSA dokončená.V dôsledku slabých objednávok musí čakať na vyjasnenie svojej budúcnosti predovšetkým 7000 pracovníkov rüsselsheimského vývojového centra. Aj pre nich platí garancia zamestnania do roku 2023, ktorú s novým vlastníkom automobilky dosiahol nemecký odborový zväz IG Metall. V pondelok o tom informoval denník Handelsblatt.Vedenie Opelu uzatvorilo začiatkom septembra strategické partnerstvo s francúzskym poskytovateľom vývojových služieb, spoločnosťou Segula Technologies. Tá by mala z Rüsselsheimu prevziať asi 2000 vývojárov. Uviedol to šéf Opelu Michael Lohscheller.Rokovania medzi podnikmi a skeptickými zástupcami zamestnancov ešte trvajú. Dôvodom sú nedokončené objednávky, ktoré centrum dostalo, keď bol Opel dcérou amerického koncernu General Motors. Vtedy mu externé objednávky tvorili polovicu pracovnej náplne. V súčasnosti klesli na 20 % a po roku 2020 mu už nezostanú nijaké nerealizované objednávky z Detroitu.Spoločnosť Segula, ktorá pôsobí v oblasti železničnej a energetickej techniky, môže spočiatku vyťažiť vývojové centrum v Nemecku len na 20 % jeho kapacity.Francúzi by mohli využívať aj testovací areál v blízkosti Rodgau, ale ten zostane majetkom automobilky. Či bude môcť Opel využiť zvyšných vývojárov na plnenie úloh centrály PSA, je zatiaľ otvorenou otázkou. Mohli by pôsobiť do skončenia výroby doterajších modelov Opelu. Koľko ich však dovtedy bude treba, ešte nikto v koncerne neurčil.