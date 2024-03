Reťazec prenikol do virtuálneho sveta, v počítačovej hre Kaufland World prináša zábavu aj návod na zdravý jedálniček

6.3.2024 (SITA.sk) -Nakupovať potraviny vo svojom obľúbenom obchode, to dnes všetci považujeme za dennú rutinu, ale vyberať si ich virtuálne, zdolávať pri tom napínavé prekážky a ešte sa aj dobre baviť? To je dnes možné iba v Kauflande. Na online platforme Roblox, ktorej súčasťou sú rôzne online hry, majú zákazníci príležitosť vstúpiť do jedinečného sveta počítačovej hry Kaufland World. Vyvinuli ju experti reťazca, ktorí sa v nej zamerali na jedlo a jeho hravé využitie, takže používatelia tu môžu zberať plody ovocia a zeleniny, pripravovať si z nich rôzne recepty či mixovať smoothie, prekonávať nástrahy pri hľadaní pokladu alebo objavovať nové prekvapenia. Obchodný reťazec sa pri tvorbe Kaufland World zameral aj na to, aby si v nej hráči zábavnou formou zdokonaľovali svoje zručnosti ako napríklad zodpovedné zaobchádzanie s potravinami. Tie, ktoré počas hry nazbierali, ale nakoniec ich pri príprave jedla nepoužili, môžu darovať na Food Waste Station, kde za odmenu získajú špeciálne body Kaufland Card. Nazbierané body sa dajú využiť na odomknutie vstupov do ďalšej úrovne hry, na výber oblečenia pre avatarov či kúpu určitého tovaru.Aktuálne je na hernej platforme aktívnych viac ako 65 miliónov užívateľov, ktorí si na nej môžu vytvárať aj vlastné počítačové hry, zdieľať ich s ostatnými, takže Roblox funguje ako tvorivé štúdio a sociálna sieť zároveň. Návštevník tu po registrácii získa vlastného avatara, čiže postavičku, s ktorou vstúpi do virtuálneho 3D sveta, a prispôsobí ju hrám, ktoré si zo širokej ponuky sám vyberie.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Nový Kaufland World udržal v napätí aj gamerku aj streamerku Evu Urbanovú, ktorá sa hraniu počítačových hier venuje profesionálne a na Slovensku pôsobí pod prezývkou "kRAViiiCkA".vysvetľuje Eva Urbanová, ktorú na hre bavilo nielen prekonávanie nečakaných nástrah, ale aj jej náučné zameranie.dodáva profesionálna hráčka.Farebný svet hravej verzie obchodu Kaufland je na online platforme Roblox dostupný vo všetkých krajinách, kde má reťazec svoje zastúpenie, a tak ho môžu navštíviť fanúšikovia počítačových hier aj na Slovensku. Vstup do Kaufland World je možný cez https://www.roblox.com/games/14203073759/Kaufland-World Informačný servis