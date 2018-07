Reumatici sa môžu zúčastniť vzdelávacích kurzov aj nordic walkingu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku organizuje vzdelávacie aj pohybové aktivity pre pacientov s reumou. Prednáškové popoludnia sa sústreďujú najmä na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení a informovanosť pacientov. Pokračovať bude aj projekt Pohnime sa s reumou!. O plánoch Ligy a aktivitách spojených so Svetovým dňom reumatizmu informovala Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka združenia.Liga proti reumatizmu na Slovensku v rámci svojej edukačnej činnosti organizuje pravidelné stretnutia pacientov a odborné prednášky.vysvetlila Dobšovičová Černáková.Pacienti, ktorým reumu diagnostikovali nedávno, sa zaujímajú najmä o medicínske prednášky týkajúce sa ochorenia. Medzi obľúbené patria aj témy venované komunikácii medzi lekárom a pacientom alebo významu pacientských združení.dodala.Prednášky vedú reumatológovia, odborníci na stravovanie alebo sociálni pracovníci, ktorí pacientov motivujú k aktívnejšej komunikácii s lekármi a zdravotníckym personálom a zapájaniu sa do liečebného procesu. Prednáškové popoludnia bývajú súčasťou motivačno-vzdelávacieho kurzu, ktorého sa budú môcť pacienti zúčastniť najbližšie 12. až 14. októbra v rámci Svetového dňa reumatizmu. Vzdelávanie pacientov a ich aktívne zapojenie do kurzov môže mať pozitívny vplyv na výsledky liečby.V rámci projektu Pohnime sa s reumou! Liga podporuje pacientov k pohybovej aktivite nordic walking, teda chôdzi s paličkami, pri ktorej sa aktivuje až 90 percent svalov a pre reumatikov je prospešná.doplnila Dobšovičová Černáková.