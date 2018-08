Reuters: Rusko navrhlo USA spoluprácu pri obnove Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. augusta (TASR) - Moskva využila prísne strážený komunikačný kanál s najvyššie postaveným americkým armádnym generálom na predloženie návrhu, aby Rusko a USA spolupracovali na obnovení Sýrie a repatriácii utečencov. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na dokument americkej vlády.V dokumente, ktorý mala agentúra k dispozícii, sa uvádza, že návrh zaslal 19. júla náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov predsedovi zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Josephovi Dunfordovi.Washington však prijal ruský návrh chladne. V dokumente sa uvádza, že USA by mali takéto úsilie podporiť len v tom prípade, ak by existovalo politické riešenie na ukončenie sedemročnej občianskej vojny v Sýrii vrátane krokov, akými sú napríklad voľby pod dohľadom OSN.píše sa v americkom vládnom dokumente, v ktorom sa špecifikuje, že ruský návrh sa vzťahuje na oblasti, ktoré má pod kontrolou sýrska vláda.Hovorkyňa amerického generála Paula Dunnová odmietla komentovať komunikáciu s Gerasimovom.vysvetlila.Kremeľ ani ruské ministerstvo obrany sa k žiadosti o vyjadrenie k návrhu nevyjadrili.Dokument americkej vlády poskytol vzácny pohľad na vojenský komunikačný kanál medzi Moskvou a Washingtonom. Dunford sa rázne zasadzoval o to, aby tento kanál zostal dôverný. Americký generál, ktorý pravidelne komunikuje s Gerasimovom, zdôraznil, že obaja musia mať vytvorené podmienky na úprimnú, súkromnú komunikáciu, aby sa vyhli nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k ozbrojenej konfrontácii.Nie je jasné, ako obnova Sýrie a utečenci zapadajú do tejto vojenskej komunikácie. Gerasimovov návrh však naznačuje, že Moskva používa kanál aj na otvorenie nevojenských otázok, poznamenal Reuters.Spojené štáty prijali v roku 2011 politiku, že sýrsky prezident Bašár Asad musí odstúpiť. Ale potom už len sledovali, ako jeho armáda podporovaná Iránom a neskôr Ruskom dobyla späť obsadené územia a zaistila tak pozíciu hlavy štátu.Podľa jedného z odhadov OSN bude potrebných na obnovu Sýrie najmenej 250 miliárd dolárov.