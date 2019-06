Reviláková neuspela v bojoch v kategórii do 52 kg

Na snímke slovenská reprezentantka v zápasení sambo Silvia Reviláková (dole) v zápase so španielskou súperkou Irene Diaz Vidalovou na II. Európskych hrách v Minsku 23. júna 2019. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Minsk 23. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v sambo Sylvia Reviláková prehrala v nedeľu vo štvrťfinále kategórie do 52 kg na II. európskych hrách v Minsku so Španielkou Irene Diazovou Vidalovou 0:8. V následnej repasáži o postup do zápasov o bronz nedokončila súboj s Paulinou Eshanuovou z Moldavska.