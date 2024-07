Revolúcia v e-commerce: online trhoviská určujú trendy na Slovensku

Príležitosti pre malých a veľkých maloobchodníkov

Nový kanál, nie konkurencia

Allegro otvára dvere k novým zákazníkom bez nutnosti investovať

Technologické inovácie a logistická podpora

Nové online trhovisko na dosah

Začnite predávať na Allegro ešte dnes

23.7.2024 (SITA.sk) - Patríte aj vy medzi 77 % Slovákov, ktorí už vyskúšali nakupovanie na online trhoviskách? Ak nie, pravdepodobne ste už aspoň počuli o tomto fenoméne, ktorý mení náš pohľad na e-commerce. Online trhoviská, ako je napríklad Allegro, ktoré nedávno vstúpilo na slovenský trh, združujú ponuky mnohých predajcov na jednom mieste, čím zákazníkom poskytujú širší výber a výhodné ceny.Ako ukazuje nedávny prieskum spoločnosti PerfectCrowd pre spoločnosť Allegro, popularita online trhovísk naďalej rýchlo rastie a otvára obrovské možnosti pre predajcov všetkých veľkostí. Nejde však len o názory spotrebiteľov. Štvrťročné výsledky spoločnosti Allegro ukazujú, že v súčasnosti má online trhovisko takmer 20 miliónov aktívnych kupujúcich v celom regióne strednej a východnej Európy. To jasne dokazuje, že Allegro je nielen platforma s rozsiahlym sortimentom, ale ponúka aj prístup k veľkej spotrebiteľskej základni pre obchodníkov všetkých veľkostí.Allegro umožňuje obchodníkom predávať priamo koncovým zákazníkom, pričom si zachovávajú plnú kontrolu nad svojimi cenami a ponukami. To znamená, že každý predajca, či už ide o malý e-shop alebo veľkú firmu, môže využívať Allegro ako doplnkový alebo primárny distribučný kanál bez potreby výrazných investícií.Práve naopak - tento typ platformy má slúžiť ako nový predajný kanál, ktorý umožňuje obchodníkom osloviť širšiu zákaznícku základňu a výrazne rozšíriť svoj trh. V tomto prístupe nejde o odklon predaja z existujúcich kanálov, ale o ich doplnenie a rozšírenie o nové možnosti, ktoré môžu v konečnom dôsledku zvýšiť celkový obrat predajcov. Obchodníci, ako napríklad KnihyDaniela.cz alebo Elektrochram.cz v Českej republike, kde Allegro spustili minulý rok, zhodne hlásia kontinuálny nárast predaja o viac ako 10 % od začiatku predaja na online trhovisku.Vstup na Allegro je jednoduchý a nevyžaduje si veľké investície do infraštruktúry či marketingu. Vďaka uvítaciemu programu, ktorý umožňuje novým obchodníkom predávať produkty s 0 % poplatkom za predaj počas prvých 180 dní, môžu obchodníci experimentovať a objavovať potenciál tejto platformy bez finančného rizika. Registrácia a vedenie obchodného účtu tiež stojí 0 € mesačne. Tento model nielenže znižuje bariéry vstupu pre nových predajcov, ale poskytuje aj flexibilitu a kontrolu nad ich obchodnými stratégiami.Allegro vyniká pokročilými technologickými riešeniami, ktoré zahŕňajú širokú škálu možností platieb a doručovania, ako aj ďalšími reklamnými nástrojmi, ktoré umožňujú obchodníkom efektívnejšie riadiť svoj predaj a poskytovať zákazníkom lepšie služby. Allegro tiež spolupracuje s poprednými integrátormi, ako sú Baselinker, Omnicado alebo Salesconnect, čím zjednodušuje integráciu existujúcich e-shopov.Online trhovisko navyše ponúka integrované spôsoby doručovania, ktoré pokrýva program Allegro Smart! . Ten poskytuje spotrebiteľom prístup k neobmedzenému počtu dodávok a bezplatnému vráteniu tovaru za mesačný alebo ročný poplatok. Pre obchodníkov to znamená vyššiu atraktívnosť ich ponúk, vyššiu hodnotu objednávok a lojalitu spotrebiteľov – to všetko pri výhodných poplatkoch za doručenie.Online trhoviská ako Allegro predstavujú budúcnosť e-commerce, kde sa potreby predajcov a očakávania zákazníkov zbližujú. Pre slovenské podniky to predstavuje nielen nový predajný kanál, ale aj partnera, ktorý môže pomôcť dosiahnuť výrazný rast poskytovaním neustálej podpory: od prístupu k údajom a pokročilým nástrojom na riadenie predaja až po vzdelávaciu a rozsiahlu marketingovú podporu. V čase, kedy je kľúčová prispôsobivosť, ponúka Allegro nástroje a možnosti, ktoré umožňujú obchodníkom prosperovať v dynamicky sa meniacom digitálnom prostredí.Ak hľadáte nové príležitosti na rast a rozšírenie svojho podnikania, Allegro vám môže otvoriť dvere do sveta nových možností. Navštívte našu stránku a dozviete sa viac o tom, ako môžete začať predávať a využívať všetky výhody, ktoré vám Allegro ponúka.Začnite predávať cez Allegro ešte dnes!Informačný servis