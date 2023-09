Revolúcia v mestkej doprave, cargo elektrobicykle zmenia život v meste k lepšiemu

Na laika môžu nákladné bicykle pôsobiť ťažkopádne až neohrabane. Ako sa na nich jazdí?

Ľudia často hovoria, že sú cargo bicykle veľké a že sa na nich musí aj ťažko jazdiť, ale to je iba prvý dojem. Myšlienka nákladných bicyklov je stará pomaly ako bicykel sám, ale až elektromotor umožnil tejto koncepcii naplno ožiť, pretože úplne zmazáva hmotnosť bicykla i nákladu. Vďaka elektromotoru môže jazdiť na cargo bicykli úplne každý.Ak môžem hovoriť sám za seba, cargo bicykel mi v meste poskytuje neuveriteľnú slobodu, flexibilitu a rýchlosť presunu seba aj čohokoľvek, čo potrebujem previesť. Po meste mi do vzdialenosti 20 km stopercentne nahrádza auto. Odveziem s ním deti, niekedy ženu a akékoľvek nákupy od potravín až po menší nákup v IKEA. Cargo bicykel ma neprestáva prekvapovať svojimi možnosťami a kapacitou. Je to skutočne nákladné, úžitkové vozidlo, ktoré v meste dokáže nahradiť automobil, ktorý používam už len na cesty mimo mesta.Každý model nákladného bicykla má inú hranicu nosnosti a kapacity prepravného priestoru, či už ide o box pred riadidlami alebo zosilnený nosič vzadu. Najväčšie nákladné bicykle pre rodiny prevezú náklad s hmotnosťou až 125 kg alebo objemom až 350 litrov, čo je porovnateľné s kufrom auta. Nákladné kolesá pre profi použitie si potom poradia napríklad aj so štandardnou europaletou a 350 kg nákladu. Pri cargo bicykloch je vždy dôležité mať vyriešené parkovanie. Do výťahu ho skôr nedostanete.V prevádzke mám väčší pocit bezpečia, ako keď idem na bežnom bicykli. Možno je to tým, že vzhľadom na rozmery vzbudzuje viac rešpektu. Myslím, že väčšina vodičov je už zvyknutá na zákonný odstup 1,5 metra pri míňaní cyklistu, takže sa pre nich veľmi nemení ani v prípade predbiehania cargo bicykla.Už samotné elektrobicykle nie sú lacné. Keď k tomu pridáte box, technológiu, bezpečnosť pasažierov a nosnosť, výsledná cena je ospravedlniteľná, aj keď uznávam, že to nie je cena pre každého. Je to veľká investícia. Na druhú stranu môže nákladný bicykel nahradiť keď nie prvé, tak určite druhé auto v rodine, pričom v porovnaní s automobilom sú prevádzkové náklady zanedbateľné.Odporúčame si vyberať zavedené značky. Vedľa konštrukcie je kľúčovou záležitosťou elektromotor a jeho krútiaci moment, ktorý napovedá, ako veľmi je ochotný pomôcť mi pri zábere do pedálov. Hlavne pri rozjazde s plne zaťaženým kolesom je to úplne zásadný ukazovateľ.Čím vyšší je krútiaci moment, tým je rozjazd jednoduchší. Výbornú skúsenosť máme s pohonom od Bosch eBike Systems . Zo značiek, ktoré ponúkame, majú najkomplexnejšie riešenie vrátane rady Cargo Line vymyslené špeciálne pre cargo bicykle. Vďaka veľkému krútiacemu momentu je možné prepravovať ťažké náklady aj do strmých kopcov. Riešenie od Bosch eBike Systems má aj ďalšie výhody ako revolučný brzdový asistent ABS, aký poznáme z áut a motoriek, ochranu proti krádeži prepojenú s mobilnou aplikáciou alebo asistent tlačenia do kopca. Stlačíte tlačidlo na riadidlách a bicykel vedľa vás stúpa sám...Naša misia je zlepšovať prostredie v mestách a odľahčiť dopravnému zaťaženiu. V retaile oslovujeme dve základné skupiny užívateľov, rodiny s deťmi, pre ktoré je nákladný bicykel každodenný dopravný prostriedok, a firmy, ktoré nákladné elektrobicykle využívajú na rozvoz tovaru a zásielok. Vidíme obrovskú príležitosť posilniť logistiku pomocou nákladných elektrobicyklov v mestách.