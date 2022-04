Revolučný krok vo FAST PLUS: Na Slovensku máme prvú bezPETkovú firmu

Bezodpadová alternatíva je výhodná v mnohých smeroch

BezPETkových firiem bude postupne pribúdať

5.4.2022 (Webnoviny.sk) -Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, ktoré sa za pár minút stanú odpadom a to prevažne úplne zbytočne. Cestou, ako tento odpad efektívne využiť, sa stalo zálohovanie. Odovzdávanie PET fliaš do zálohomatov sa už štvrtý mesiac týka rovnako domácností, ako aj firiem, a to tak pri zabezpečení pitného režimu pre zamestnancov, ako aj pri podávaní nápojov na meetingoch, rokovaniach či konferenciách. Pätnásťcentový poplatokna občerstvenie: prázdne fľaše treba skladovať tak, aby sa nepokrčili a potom je potrebné, aby ich niekto odniesol do zálohomatu a jednu po druhej odovzdal, čo predstavuje zvýšený časový náklad na zamestnanca, spojený so spotrebou pohonných hmôt. Štvrť roka po zavedení zálohovania tak čoraz viac firiem hľadá iné možnosti, ako vyriešiť pitný režim a podávanie nápojov čo najekonomickejšie a ideálne aj s ohľadom na životné prostredie.Inšpiráciou môže byť spoločnosť FAST PLUS. Výhradnému dovozcovi značky SodaStream pre Slovensko sa riešenie ponúklo doslova samé. "Zálohovanie plastových fliaš určite patrí medzi najlepšie riešenia problému existujúceho odpadu. Napiť sa ale môžeme aj bez toho, aby sme vytvárali odpad. V drvivej väčšine miest a obcí tečie z vodovodu pitná voda a pre sýtenú vodu sú tu tiež riešenia. Aj preto sme v januári prišli s iniciatívou Slovensko uvažuje , ktorá poukazuje práve na tieto možnosti," hovoríkde začali od januára zároveň plynulý"Každý z našich zamestnancov má svoju vlastnú fľašu My Only Bottle a noví zamestnanci ju dostávajú pri nástupe. Používame pitnú vodu z vodovodu, ktorú si podľa chuti sýtime v prístrojoch SodaStream. Postupne sme minuli minuloročné zásoby balenej vody a definitívne sme ich vymenili za bezodpadovú alternatívu. V kuchynke a v zasadačkách sme zaviedli najekologickejšiu verziu SodaStream Crystal so sklenenou fľašou, ktorá slúži zároveň ako vkusná karafa a k dispozícii sú aj dizajnové poháre SodaStream," vysvetľuje Benickýk prvej bezPETkovej firme na Slovensku. "Pre našich kolegov aj pre návštevy tak zabezpečujeme dokonalý pitný režim bez ďalších výrazných finančných, časových, ľudských a priestorových nákladov. A s dobrým pocitom, že pre ekológiu robíme naozaj o čosi viac."Nenáročné bezodpadové riešenie výmeny balenej sýtenej vody za SodaStream zaujalo užvýhradného dovozcu SodaStream . "Inšpirovali sme už aj niekoľko našich obchodných partnerov, ktorí tiež prechádzajú na bezPETkový systém. Ja osobne verím, že takýchto firiem bude čoraz viac," dodáva CEO FAST PLUS Peter Benický.