Revolučný SiteView od PlanRadaru začne novú éru v riadení stavebných projektov. S využitím umelej inteligencie

Vizuálna dokumentácia projektov zvýši transparentnosť a presnosť

Zapojenie umelej inteligencie: aký má prínos?

Ďalšie novinky sa chystajú

Digitálna platforma ako vítaný pomocník

14.3.2024 (SITA.sk) - PlanRadar, popredná digitálna platforma pre realitných profesionálov so zameraním na výstavbu a správu nehnuteľností, oznamuje plánované rozšírenie o novú funkciu SiteView, ktorá s pomocou umelej inteligencie ešte zdokonalí doteraz veľmi komplexný systém pre efektívnu dokumentáciu, komunikáciu a tvorbu reportov v stavebníctve. Svojim užívateľom umožní zhotovovať 360° panoramatické snímky pri obhliadke projektov, ktoré sa automaticky premietnu do 2D výkresov, a sprostredkujú tak vizuálny prehľad o konkrétnej situácii v teréne i skutočnom vývoji prác.Nový nástroj je vybavený najmodernejšou technológiou, ktorá uľahčuje jeho používanie. V praxi to vyzerá tak, že stavebné tímy prechádzajú staveniskom s 360° kamerou pripevnenou na prilbe a SiteView sa postará o zbytok. Nasnímané obrázky sa automaticky ukladajú do aplikácie a sú pripravené na opätovné zobrazenie v PlanRadare priamo v dvojrozmerných výkresoch a plánoch. To umožňuje presné a efektívne zdokumentovanie stavebného procesu; navyše porovnávaním snímok v čase možno zistiť akékoľvek odchýlky a nedorobky."Táto nová funkcia úplne zmení spôsob, akým budú môcť naši používatelia PlanRadar využívať. Rýchlo a jednoducho im poskytne presný vizuálny záznam a s tým súvisiacu dokumentáciu o každej fáze projektu bez nutnosti robiť tisíce fotografií zvlášť. V kombinácii s už existujúcimi nástrojmi rozšíri možnosti, do akého detailu sa každý, kto sa na projekte podieľa, môže spátne pozrieť čo a kde bolo skutočne realizované," komentujeSiteView využíva technológiu SLAM alebo simultánnu lokalizáciu a mapovanie, pri ktorej zariadenie dokáže vytvoriť akúsi mapu svojho okolia a súčasne sa v ňom pohybovať v reálnom čase. Rovnaká technológia sa používa na riadenie vozidiel bez vodiča alebo na skúmanie neznámeho prostredia, v ktorom sa súčasne pohybujú. V PlanRadare zaznamenáva cestu cez stavenisko na digitálny stavebný plán. Celý proces riadi dobre zvolené algoritmy, ktoré priebežne spresňujú sekvenčné údaje na určenie polohy a trasy. Tie sa potom zaznamenávajú na plán pomocou algoritmov počítačového videnia prepojených s umelou inteligenciou, ktorá integruje ďalšie odhady vzdialenosti a presnú lokalizáciu."SiteView skracuje potrebnú dobu pre obhliadku na stavenisku a súčasne urýchľuje tímovú spoluprácu vďaka kompletnému prehľadu o stavbe, a to aj na diaľku. Panoramatické fotografie poskytujú vizuálnu dokumentáciu k realizovaným prácam a tým zaisťujú úplnú transparentnosť projektu," vysvetľuje, a dodáva: "Školenie pracovníkov je pritom minimálne. Užívatelia PlanRadaru jednoducho nastavia v aplikácii východiskový bod prehliadky v 2D pláne a po jej skončení na záver stlačia stop. Naše sofistikované algoritmy sa už postarajú o zvyšok."Zásadným prínosom SiteView je, že projektovým tímom poskytne detailný 360° prehľad o vykonávaných prácach a ich pokroku v ľahko použiteľnom rozhraní. Umožní prepojiť všetky procesy na jednom mieste, čím posunie platformu od PlanRadaru na ďalšiu úroveň. Takto transparentný prístup k informáciám do budúcnosti pomôže predchádzať akýmkoľvek nedorozumeniam a eliminovať prípadné spory. Avšak uvedenie funce SiteView je iba začiatkom. Čoskoro na ňu nadviažu ďalšie vylepšenia: či už ide o integráciu technológie BIM alebo možnosť zadávania jednotlivých tiketov alebo online poznámok priamo k panoramatickým snímkam. PlanRadar je digitálna platforma na báze SaaS (z anglického "Software as a Service") pre dokumentáciu, správu úloh a efektívnu komunikáciu v stavebníctve. Platforma prepája všetky zúčastnené strany a poskytuje prístup k informáciám o projekte v reálnom čase, čo tímom umožňuje zvyšovať kvalitu, znižovať náklady a rýchlejšie realizovať prácu. Pridanú hodnotu poskytuje každému, kto sa na projekte podieľa: od architektov a projektových inžinierov cez generálnych dodávateľov až po vlastníkov a facility manažérov. Platforma je v súčasnej dobe k dispozícii vo viac ako 25 jazykoch a je možné ju používať na všetkých zariadeniach iOS, Windows a Android.