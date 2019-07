Réway by sa mal v najbližších dňoch hlásiť u Jágra v Kladne

Na archívnej snímke Martin Réway. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kladno 25. júla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway by sa mal v najbližších dňoch hlásiť na tréningu českého extraligového klubu z Kladna. Jeho majiteľom je Jaromír Jágr, ktorý by v ňom mal opäť aj aktívne pôsobiť. Informoval o tom vo štvrtok portál idnes.cz.uviedol tlačový hovorca Rytíři Kladno Vít Heral. Viac oficiálnych informácií ale neposkytol a nie je teda jasný ani termín, kedy by sa mal Réway prvýkrát objaviť s tímom na ľade. Podľa idnes.cz by teoreticky mohol nastupovať na ľavom krídle Jágrovej formácie, kde by mal centra hrať David Stach. Ten dal Kladnu prednosť pred Spartou, kde mal už podpísaný kontrakt.Dvadsaťštyriročný Réway sa po zdravotných problémoch snaží o návrat do vrcholového hokeja. Mal sa údajne predstaviť aj na skúške v pražskej Sparte, ale zišlo z toho. Réway odohral za Spartu Praha v rokoch 2014-2015 jeden a pol sezóny. Aj ročník 2015/2016 začal v pražskom klube a hoci patril k najproduktívnejším hráčom, zamieril do švajčiarskeho klubu Fribourg-Gottéron. Aj v jeho drese patril k najproduktívnejším a sezónu zakončil účasťou na MS v Rusku. Potom však jeho nádejnú kariéru pribrzdilo ochorenie srdca, pre ktoré vynechal celú sezónu 2016/2017.V nasledujúcom ročníku sa pokúsil presadiť sa v AHL, nevyšiel mu však ani následný angažmán v Slovane Bratislava. O reštart sa pokúsil v lete 2018 v Hradci Králové, ale v tíme českého extraligistu si nevybojoval zmluvu. V ročníku 2018/2019 sa na dva zápasy objavil v druholigovom Dolnom Kubíne a dohral ho desiatimi zápasmi v druhej najvyššej súťaži vo Švédsku.