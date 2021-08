Režim Klokočinského jarmoku v Nitre bude prísnejší

Tradičný Klokočinský jarmok, ktorý sa v piatok popoludní začína na najväčšom nitrianskom sídlisku, musí byť v prísnejšom pandemickom režime. Radnici, ktorá podujatie organizuje, to oznámil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.





Pre vstup na jarmok bude potrebný negatívny test, doklad o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. „Mesto Nitra upravuje podmienky vstupu na podujatie na základe stanoviska RÚVZ zo stredy 25. augusta. Znamená to, že Klokočinský jarmok budú môcť navštíviť len osoby v takzvanom OTP režime. Tie sú definované Ministerstvom zdravotníctva SR ako osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19,“ uviedol Henrich Varga z Mestského úradu v Nitre.Radnica pôvodne chcela jarmok rozdeliť na štyri súbežné podujatia, na Klokočinské kolotoče, Klokočinské gastro, Klokočinský program a Klokočinský jarmok. Takéto rozdelenie však podľa RÚVZ nie je možné. „Pri organizácii hromadného podujatia Klokočinský jarmok v dňoch 27. a 28. augusta RÚVZ Nitra upozornilo zástupcov mesta Nitra, že ide o jedno hromadné podujatie a nie je možné rozdeliť ho na štyri. Zároveň je potrebné zabezpečiť požiadavky vyhlášky platné pre počet nad 1000 osôb v exteriéri,“ konštatuje sa v stanovisku hygienikov.Varga zdôraznil, že prvoradým záujmom mesta je chrániť zdravie a životy ľudí, samospráva preto pristúpila na požiadavku RÚVZ a presunula jarmok do režimu OTP. „Priamo v areáli podujatia bude pre návštevníkov zabezpečené mobilné odberné miesto (MOM). Kapacita jarmoku bude v zmysle COVID automatu platného od 16. augusta nastavená na 5000 návštevníkov. MOM na jarmoku bude k dispozícii od 13.00 do 21.00 h,“ dodal Varga.