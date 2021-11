Režim „kompletne zaočkovaní“ sa od pondelka mení na režim „očkovaní, prekonaní“

Nová definícia pojmu „kompletne zaočkovaní”

Osoby, ktoré COVID-19 prekonali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Za kompletne zaočkované osoby sa budú brať aj ľudia, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 . Vyplýva to z nových vyhlášok, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ).Vyhlášky nadväzujú na dočasnú verziu COVID automatu , ktorú vo štvrtok schválila vláda. Účinné budú od pondelka 22. novembra 2021, pričom upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.Medzi najhlavnejšie zmeny, ktoré nastanú oproti doterajšiemu stavu, patrí nová definícia pojmu „kompletne zaočkovaní”.Po novom do tejto kategórie nazývanej tiež OP (očkovaní, prekonaní) patria aj osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Tieto osoby budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Okrem režimu OP ostáva v platnosti aj režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) a režim Základ.Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa tak pod pojmom OP rozumie osoba, ktorej bola najmenej pred 14 dňami aplikovaná druhá dávka vakcíny v rámci dvojdávkovej schémy. Ďalej sa tým tiež myslia osoby, ktoré majú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky v rámci jednodávkovej schémy a osoby, ktorým bola najmenej pred 14 dňami podaná prvá dávka v prípade, že im bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia. Pre všetky tieto osoby zároveň platí, že posledná dávka nesmela byť aplikovaná pred viac ako rokom.Rovnocenne so zaočkovanými osobami budú vnímaní aj ľudia, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom. V prípade detí do 12 rokov to platí tiež, avšak potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021.Režimom OP sa budú riadiť aj osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia a tiež deti vo veku do dvoch rokov. Deti od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s negatívnym výsledkom antigénového testu platným 48 hodín od odberu alebo PCR/LAMP testu platným 72 hodín od odberu takisto spadajú do kategórie OP.Podstatnou zmenou je aj to, že prevádzky mimo esenciálnych obchodov budú od pondelka pre režim OTP a Základ v červenej až čiernej farbe zatvorené. V okresoch označených touto farbou sa tiež pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia, a to je šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.